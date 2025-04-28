هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت 5 حبات لوز يوميا

اللوز من المكسرات المتوفر بسهولة والذي يمتاز بتعدد استخداماته وفوائده الصحية الجمة، حيث يقدم لك كنزا من المنافع بمجرد تناول خمس حبات منه منقوعة على الريق.

إذ يوفر اللوز، الغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، التغذية والطاقة الأساسية عند تناوله في الصباح، ما يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في الصحة، خاصة إذا تم نقعه طوال الليل لأنه يؤدي إلى زيادة التوافر الغذائي وتعظيم الفوائد التالية:

تحفيز الجهاز الهضمي

بفضل محتواه الغني بالألياف الغذائية الضرورية، يسهم تناول اللوز على الريق في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحفيزه، مما يضمن حركة أمعاء منتظمة.

كما أن الدهون والألياف الصحية الموجودة فيه تهيئ الجهاز الهضمي لامتصاص مثالي للفيتامينات والمعادن طوال اليوم.

ويساعد هذا الامتصاص المحسن للعناصر الغذائية الجسم على الاستفادة القصوى من الوجبات الأخرى التي يتم تناولها لاحقاً.

إمداد الجسم بالطاقة

يعرف اللوز بمؤشره الجلايسيمي المنخفض وغناه بالدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتناوله صباحا، فهو يسهم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ويقي من التقلبات المفاجئة، كما يمنح الجسم طاقة تدريجية ومستمرة عند تناوله على معدة خاوية.

التحكم في الوزن

بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالجوع المتكرر، يمكن أن يكون تناول خمس حبات من اللوز صباحًا قبل الفطور حلاً رائعًا. فهو يمنح شعورًا بالشبع وطاقة تدوم طويلاً، مما يقلل من الرغبة في تناول وجبات سريعة غير صحية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول اللوز في الصباح على التحكم في الوزن عن طريق الحد من الشعور بالجوع ومنع الإفراط في الأكل لاحقًا خلال اليوم.

دعم القلب وتنشيط الدماغ

كذلك يحتوي اللوز على دهون أحادية غير مشبعة تدعم صحة القلب. حيث يمكن أن يساعد تناوله صباحاً على خفض مستويات الكولستيرول السيئ مع زيادة الكوليسترول الجيد. وإذا كان الشخص يشعر بالارتباك ويعاني من ضبابية في الدماغ، فيمكن تجربة تناول 5 حبات لوز منقوعة يومياً. وتعتبر هذه المكسرات مصادر ممتازة للعناصر الغذائية الأساسية لصحة الدماغ، بما يشمل فيتامين E والريبوفلافين وإل-كارنيتين. كما يمكن أن يعزز تناوله صباحاً الوظائف الإدراكية والذاكرة والتركيز.

تقوية العظام

وفيما تميل العظام إلى فقدان الكالسيوم منها مع التقدم في السن، يساهم محتوى اللوز من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور في صحة العظام.

كما تُمتص هذه العناصر الغذائية بشكل أفضل عند تناولها على معدة فارغة، مما يزيد من فوائدها في تقوية العظام.

اقرأ أيضا:

هذا ما يفعله "العيش السن" بالكلى والكبد.. فوائد مذهلة

مفاجأة.. فيتامين د قد يقلل الإصابة بهذا النوع من السرطان

تسبب قلة البركة والكوابيس.. خبيرة طاقة تحذر من 5 أشياء لا يجب وضعها خلف باب الشقة

بـ ٤٠ ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بأسعار المايوه الجديد- "محدش ضربك على إيدك تشتري"

فيديو صادم.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها - لن تتوقع ما حدث