5 فواكه غنية بالألياف تغير حياتك للأفضل.. تناولها

الألياف ضرورية لصحة الجسم، ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص لا يحصلون على الكمية الموصى بها، وبدلا من استهلاك 28 إلى 34 جراما يوميا، نادرا ما يحقق شخص واحد من بين كل عشرة هذا الهدف.

ونقص الألياف الغذائية يضر بصحة الجهاز الهضمي، ويزيد احتمالية زيادة الوزن، ويرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة كالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطان.

وكشف موقع "Eating Well" عن أبرز 5 فواكه غنية بالألياف.

الأفوكادو

بالرغم من شهرة الأفوكادو بمحتواه الغني بالدهون الصحية للقلب، إلا أن أليافه تلعب دورًا حيويًا لا يقل أهمية، خاصة لصحة الجهاز الهضمي.

فكل حبة أفوكادو تزود الجسم بحوالي 10 جرامات من الألياف الغذائية. وتشير الأبحاث إلى أن هذه الألياف الموجودة بوفرة في الأفوكادو تعمل على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. ونتيجة لذلك، يتم إنتاج مركبات قيمة تعرف بالأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي تعمل كغذاء لخلايا الأمعاء وتساهم في حمايتها من الالتهابات.

التوت الأسود

يعد التوت الأسود خيارًا ممتازًا لتعزيز مدخولك من الألياف، حيث يوفر الكوب الواحد منه حوالي 8 جرامات

وبينما تشترك جميع أنواع التوت في غناها بالألياف، يتميز التوت الأسود بمحتواه العالي بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، يزخر التوت الأسود بالعناصر الغذائية والمركبات المعززة للصحة، بما في ذلك مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين والإيلاغيتانين والفلافونول.

وتؤدي هذه المركبات دورًا هامًا في مكافحة الجذور الحرة الضارة التي ترتبط بتطور أمراض مزمنة كالقلب والسرطان.

فضلا عن أن الفيتامين C الموجود بكثرة في التوت الأسود (حوالي ثلث الاحتياجات اليومية لكل كوب) يوفر المزيد من العمل المضاد للأكسدة، بالإضافة إلى تعزيز امتصاص الحديد.

التوت الأحمر

كوب من التوت الأحمر يوفر 8 جرامات من الألياف.

مثل التوت الأسود، يعتبر التوت الأحمر من بين الفواكه التي تحتوي على أعلى نسبة من الألياف. كما أنها مليئة بالأنثوسيانين الواقي والفلافانول والإيلاجيتانين.

وقد كشفت نتائج إحدى الدراسات، التي ركزت على تأثير استهلاك التوت على مرض السكري ومرحلة ما قبل السكري، أن تناول كوب إلى كوب ونصف من التوت الأحمر يومياً ربما يكون له تأثيرات مفيدة على نسبة الغلوكوز في الدم والأنسولين والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الكمثرى

ثمرة كمثرى متوسطة الحجم توفر 6 جرامات من الألياف.

تحتوي ثمرة كمثرى واحدة على ما يقارب 20% من القيمة اليومية للألياف، وهو ما يزيد بنسبة 30% من حوالي 4 جرام من الألياف الموجودة في التفاحة المتوسطة.

الرمان

كوب من الرمان يوفر 7 جرامات من الألياف.

إن حبات الرمان السمينة مليئة بالألياف. ومثل أبناء عمومته من التوت، فإن الرمان من المغذيات الكبيرة. فهو غني بالمواد الكيمياوية النباتية، بما يشمل الأنثوسيانين والعفص والفلافونويد، والتي ثبت أنها تمارس خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان وتحمي من أمراض القلب.

كما تكشف الأبحاث أن الرمان يحتوي على مركبات تسمى البوليفينول التي تساعد على تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية، لذا فهو مفيد لصحة الأمعاء أيضاً.

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