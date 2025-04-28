5 عادات يومية توقف عنها للوقاية من الإرهاق الذهني

يعاني الكثير من الإرهاق الذهني، ويوجد بعض العادات اليومية التي يمارسها البعض دون إدراك في الشعور بالإرهاق والتوتر، نستعرضها لكم وفقا لموقع "Daily Motivation News"

قول "نعم" دائمًا

إذا لم تضع نفسك في المقدمة، فسيقوم الآخرون بذلك نيابة عنك، كما أن إهمالك لحقوقك واحتياجاتك سيفتح الباب للآخرين لاستغلال وقتك وطاقتك.

تعدد المهام

الاعتقاد السائد بفعالية إنجاز مهام متعددة في وقت واحد هو وهم، كما أن التركيز على مهمة واحدة بشكل كامل يحقق إنتاجية أعلى بكثير.

الإفراط في العمل

هناك من يشجع على العمل لساعات طويلة بلا كلل لتحقيق النجاح، لكن من الضروري التمييز بين الالتزام والإنهاك الذي يقوض كل شيء.

وأظهرت نتائج بحث جامعة ستانفورد أن تجاوز حاجز الـ 55 ساعة عمل أسبوعيًا لا يُترجم إلى إنتاجية أكبر، بل على العكس، يبدو أن الإنتاجية تتوقف تمامًا عند هذه النقطة، حتى مقارنة بمن يعملون لساعات أطول بكثير."

إهمال العناية بالنفس

إن عدم الإفراط في العمل أمرٌ مهم، ولكن ماذا يفعل المرء بهذا الوقت "الإضافي" عند تسجيل خروجه أو وضع هاتفه على الوضع الصامت؟ يشتمل الأمر على تجنب العمل لساعات أطول، كما يتعلق بالقيام بنشاط يُعيد شحن الطاقة والعناية الذاتية. إن قلة العناية بالنفس يمكن أن تؤدي إلى "الشعور بالإرهاق النفسي" وحتى "تفاقم أعراض الصحة النفسية كالاكتئاب أو القلق".

إهمال النوم

يُنصح منذ الصغر بالنوم ثماني ساعات يوميًا، ومع ذلك يتعامل الكثيرون مع هذه التوصية وكأنها اختيارية. إذا حصل الشخص على خمس أو ست ساعات من النوم، فإنه يستيقظ منهكًا وغاضبًا، بل يعتمد بشدة على الكافيين. مع مرور الوقت، يتراكم هذا النقص اليومي في النوم ليتحول إلى موجة إرهاق هائلة – وربما يصل الأمر لمرحلة الانهيار.

إن الحرمان المزمن من النوم يمكن أن يؤدي إلى كل شيء، من ضعف الوظائف الإدراكية إلى ضعف جهاز المناعة. ويمكن أن يصبح الشخص أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء، والانفعال على الآخرين بسبب تفاهات، والشعور بالإرهاق بحلول الظهر.

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