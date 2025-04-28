ما مخاطر الإفراط في استهلاك الكافيين يوميا؟

يقبل الملايين حول العالم يوميا على استهلاك الكافيين، سواء كان ذلك في صورة فنجان قهوة أو شاي أو عن طريق مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية المختلفة.

وتعرف هذه المادة الطبيعية بتأثيرها المنبه للجهاز العصبي المركزي، فهي تمنحنا جرعة من النشاط واليقظة وتقاوم الشعور بالنعاس، ولكن فوائد الكافيين تتجاوز مجرد إبقائنا مستيقظين، إذ تسهم أيضا في تعزيز التركيز وزيادة الانتباه، وهو ما يفسر شعبيتها الكبيرة كخيار مفضل لبدء اليوم بنشاط أو للتغلب على فترات الخمول.، وفقا لموقع "scitechdaily".

ومع ذلك، فإن هذه المادة التي تبدو بسيطة تخفي في تركيبها الكيميائي تأثيرات معقدة تختلف من شخص لآخر.

فبينما قد يشعر البعض بالنشاط بعد فنجان واحد من القهوة، يحتاج آخرون إلى عدة أكواب للحصول على نفس التأثير. كما أن طريقة تفاعل أجسامنا مع الكافيين تتغير مع العمر والحالة الصحية والعوامل الوراثية.

وتشير الأبحاث العلمية إلى أن الكافيين يخفي مخاطر جسيمة عند سوء استخدامه. ففي الجرعات المعتدلة (حتى 400 ملليجرام يوميا للبالغين)، يحسن الكافيين اليقظة والأداء المعرفي، لكن تجاوز هذه الكمية قد تؤدي إلى آثار جانبية مزعجة مثل الأرق والعصبية واضطرابات المعدة.

وتكمن المشكلة الحقيقية في مصادر الكافيين المركزة، وخاصة المكملات الغذائية ومسحوق الكافيين النقي. فقد تكون جرعة لا تزيد عن ملعقة صغيرة من المسحوق النقي قاتلة، لأنها تعادل نحو 20 كوبا من القهوة.

وهذا الخطر دفع السلطات الصحية في العديد من الدول إلى التحذير من هذه المنتجات وتنظيم بيعها.

وبالنسبة للأطفال، تختلف المعايير تماما، فجسم الطفل الصغير لا يتحمل نفس كمية الكافيين التي يتعامل معها البالغون.

وتقدر الجرعة الآمنة للأطفال بنحو 3 ملليجرام من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا. ما يعني أن طفلا يزن 30 ملليجرام لا يجب أن يستهلك أكثر من 90 ملليجرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل كوبا واحدا من القهوة تقريبا.

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