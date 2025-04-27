للرجال.. 4 مشروبات تقلل أعراض تضخم البروستاتا

كتب – سيد متولي

يعاني العديد من الرجال من تضخم البروستاتا، خاصة مع التقدم في السن، لكن هل تعرف أن بعض المشرويات قد تحميك من هذه المشكلة الشائعة؟.

وبحسب موقع هيلث لاين، فالبروستاتا غدة صغيرة توجد أسفل المثانة وتحيط بالإحليل، أي الأنبوب الذي يمر من خلاله البول، ووظيفتها إفراز سائل يساعد في تغذية وحماية الحيوانات المنوية.

أعراض تضخم البروستاتا

التبول المستمر

تدفق البول بشكل ضعيف.

الإحساس بعدم إفراغ المثانة بالكامل.

ألم أو حرقان عند التبول.

سلس البول.

مشروبات قد تقلل أعراض تضخم البروستاتا:

عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، ويقلل خطر الإصابة بمشكلات البروستاتا.

عصير الطماطم

عصير الطماطم غني بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة يعمل على تحسين صحة البروستاتا.

الماء

تناول كميات كافية من الماء يوميا يساعد على تقليل تركيز البول وتخفيف الضغط على المثانة، وتحسين صحة البروستاتا.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول، التي تقلل التهاب البروستاتا، وتحسن صحة الخلايا.

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