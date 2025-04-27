أسوأ 5 مشروبات تضر بالكلى مع كل رشفة.. تدمرك دون أن تدري

كتب- أحمد الضبع:

تؤدي الكلى دورًا حيويًا لا غنى عنه؛ فهي تصفي الدم من السموم، وتوازن السوائل، وتحافظ على المعادن الأساسية، ورغم ذلك، فإن بعض العادات اليومية قد تعرّض الكلى لخطر بالغ، لا بسبب الأطعمة وحدها، بل أيضًا عبر مشروبات شائعة نتناولها يوميًا دون إدراك لما تسببه من ضرر.

وفيما يلي قائمة بأسوأ 5 مشروبات تؤذي الكلى على المدى الطويل، إلى جانب بدائل صحية وآمنة تحافظ على سلامتها، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

1- المشروبات الغازية الداكنة

قد تبدو منعشة، لكنها غنية بحمض الفوسفوريك الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى وتلف وظائفها. كما تحتوي على كميات كبيرة من السكر والمُحليات الصناعية التي تجهد الكلى مع مرور الوقت.

البديل الصحي

الماء المُنكّه طبيعيًا بشرائح الليمون أو النعناع، أو ماء جوز الهند الذي يُرطب الجسم بلطف.

2- مشروبات الفاكهة المُعلّبة

رغم التسميات الجذابة، فإن معظم هذه المشروبات لا تحتوي على فاكهة حقيقية، بل على سكر مضاف ومواد حافظة، كما أن الاستهلاك المتكرر لها يرفع ضغط الدم ويُرهق الكلى تدريجيًا.

البديل الصحي

عصير الفاكهة الطازج بدون سكر مضاف، أو تناول الفاكهة الكاملة للحصول على الألياف والفوائد الكاملة.

3- الكحول

حتى الكميات المعتدلة من الكحول تُسبب جفاف الجسم وتؤثر على هرمونات تنظيم الكلى، أما الإفراط فيه فيُعد من أبرز أسباب الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.

البديل الصحي

شاي الأعشاب مثل الهندباء أو القراص، خاصة عند تناوله صباحًا على معدة فارغة، يعزز من وظائف الكلى ويساعد على طرد السموم.

4- مشروبات الطاقة

رغم وعودها بالنشاط، إلا أن محتواها المرتفع من الكافيين والسكر والفيتامينات الصناعية يضغط على الكلى ويعرضها للجفاف وتقليل تدفق الدم إليها.

البديل الصحي

شاي الماتشا أو الأخضر، أو كوب ماء مضاف إليه رشة من ملح الهيمالايا لزيادة النشاط والترطيب.

5- المشروبات الرياضية

قد تفيد بعد التمارين الشاقة، لكنها غير مناسبة للاستخدام اليومي؛ إذ تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والألوان الصناعية والسكر، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الكلى.

البديل الصحي

ماء مع ليمون وقليل من الملح الطبيعي يعوض الإلكتروليتات بطريقة صحية وآمنة.

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