أطعمة تبدو "بريئة" قد تدمر الكبد بصمت.. والسبب في مكون شائع

كتب– أحمد الضبع:

في تحذير طبي لافت، كشف تقرير نشرته صحيفة Hindustan Times عن وجود أطعمة يومية تبدو مألوفة وغير ضارة، لكنها قد تساهم بشكل خطير في تدهور صحة الكبد، دون أن يشعر بها المستهلك.

الدكتور أدريان، المتخصص في الطب الوظيفي، أوضح أن بعض المكونات الشائعة في النظام الغذائي الحديث، وعلى رأسها السكر المضاف وخاصة شراب الذرة عالي الفركتوز، تشكل تهديدا حقيقيا للكبد، وهذا النوع من السكر يستخدم بكثرة في منتجات واسعة الانتشار مثل المشروبات الغازية والكوكيز والحبوب المحلاة، والصلصات المعلبة، وهو ما يجعل ضرره مضاعفا بسبب صعوبة تجنبه.

وأضاف أن الجسم يتعامل مع الفركتوز بشكل مختلف عن الجلوكوز، إذ يخزن بشكل مباشر في الكبد على هيئة دهون، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وإذا لم يكتشف مبكرا، قد يتطور هذا المرض إلى حالات خطيرة تشمل الالتهاب الكبدي المزمن ومقاومة الإنسولين أو حتى تليف الكبد.

ومن بين الأطعمة التي تحظى بسمعة صحية، لكنها قد تكون محملة بالسكريات المخفية، وحبوب الإفطار الجاهزة التي يتناولها كثيرون على أساس أنها خيار صحي.

ولتفادي هذه المخاطر، دعا الدكتور أدريان إلى ضرورة خفض استهلاك المنتجات المصنّعة والمشروبات المحلاة، واستبدالها بأطعمة طبيعية مثل الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة، مع تعزيز الوعي الغذائي لدى الأفراد حول مكونات ما يستهلكونه يوميا.

ودعا إلى عدم الانخداع بالمظهر "البريء" للطعام، ففي زمن يزداد فيه الاعتماد على المنتجات الجاهزة، قد يكون المفتاح الحقيقي لصحة الكبد هو القراءة الجيدة للملصقات الغذائية والانتباه لما يدخل أجسامنا.

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