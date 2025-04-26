لا تتجاهلها أبداً .. علامات دقيقة للنوبة القلبية المفاجئة

كتب- أحمد الضبع:

رغم الصورة النمطية المتكررة في الأفلام والبرامج الطبية عن أعراض النوبة القلبية والتي تكون عبارة عن ألم حاد في الصدر يمتد إلى الذراع اليسرى، فإن ذلك لا تنطبق على الجميع، خاصة النساء اللاتي تظهر عليهن علامات مختلفة وأكثر خفاءً، بحسب تحذيرات طبية حديثة.

وقال الدكتور برادلي سيروير، طبيب القلب التدخلي والمسؤول الطبي في مؤسسة Vital Solution: "النساء لا يعانين دائمًا من ألم في الصدر عند الإصابة بنوبة قلبية، بل قد تظهر أعراض مثل ضيق التنفس، الغثيان، عسر الهضم، ألم في الجزء العلوي من البطن، الدوار أو حتى الإغماء".

وأوضح أن هذا الاختلاف في الأعراض قد يؤدي إلى تأخر في التشخيص وبالتالي تفاقم الحالة، مؤكدًا أن أمراض القلب تظل السبب الأول للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة، رغم أن إصابتهن بها تحدث عادةً بعد الرجال بسبع إلى عشر سنوات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ومن الأعراض "غير المألوفة" التي قد تشير إلى نوبة قلبية عند النساء الشغةر بآلام الفك، خصوصًا الجانب الأيسر، والتي تظهر مع النشاط وتختفي مع الراحة، والإحساس بألم الرقبة أو أحد الذراعين، وليس بالضرورة الذراع الأيسر فقط، إلى جانب التعرّق غير المعتاد أو رطوبة الجلد المفاجئة، خاصة إذا رافقها ألم أو ضيق تنفس.

ويضيف "سيروير" أن خطورة هذه الأعراض تزداد إذا كانت السيدة تعاني من عوامل خطر معروفة مثل:

ارتفاع ضغط الدممرض السكري

ارتفاع الكوليسترول أو الشحوم في الدم

التدخين

وجود تاريخ عائلي قوي لأمراض القلب التاجية

وحذّر الدكتور سيروير من أن قلة الوعي بهذه العلامات لدى النساء، بالإضافة إلى أن معظم الأبحاث الطبية لا تزال تركز على أعراض الرجال، يؤدي إلى رعاية صحية غير فعالة للنساء، ويزيد من فرص حدوث مضاعفات مميتة.

واختتم حديثه قائلاً: "سواء كانت هذه الأعراض مألوفة لديك أو ظهرت لأول مرة، لا تستهيني بها، ومراجعة الطبيب فورًا يمكن أن تصنع الفرق بين الحياة والموت".

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