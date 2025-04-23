في الموجة الحارة، يسعى المواطنين في البحث عن تناول العصائر الفريش، من أجل رطوبة الجسم.

إليك 5 فوائد لتناول كوب من عصير الفراولة بالحليب وفق الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة.

1. غني بالفيتامينات والمعادن

الفراولة تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة، والحليب غني بالكالسيوم وفيتامين D، ما يدعم صحة العظام والمناعة.

2. يعزز الطاقة: الحليب يحتوي على البروتين والكربوهيدرات، والفراولة تضيف سكر طبيعي، مما يجعله مشروباً مثالياً لزيادة النشاط.

3.مفيد للبشرة: فيتامين C ومضادات الأكسدة في الفراولة تساعد في تجديد خلايا البشرة وتقليل علامات التقدم في السن.

4.يدعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الفراولة تساعد على تحسين الهضم، خاصة عند تناوله بانتظام.

5.يساعد على الشعور بالشبع: البروتين في الحليب مع الألياف في الفراولة يجعلان العصير مشبعًا، ما قد يساهم في التحكم في الشهية وإنقاص الوزن.