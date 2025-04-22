ما سر الشعور بالسعادة بعد فرقعة أكياس التغليف البلاستيكية؟

كتبت- أسماء مرسي:

كثيرون منا يجدون متعة غريبة في فرقعة تلك الأكياس البلاستيكية التي تُغلف الأجهزة والأدوات لحمايتها.

ذلك الصوت المفاجئ الذي يصدر عنها يمنحها شعورا بالسعادة والرضا، لكن هل فكرت يوما في السر وراء هذا الشعور؟

إشغال اليد وتخفيف التوتر

إن القيام بحركات صغيرة ومتكررة بأيدينا، مثل الضغط على أكياس التغليف البلاستيكية، يساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر، كما يسمح بتفريغ الطاقة العصبية بطريقة غير مؤذية وممتعة، وفقا لموقع "timesofindia".

تشتيت الانتباه وتركيز الذهن

بالإضافة إلى ذلك، تعمل فرقعة أكياس الفقاعات كآلية لتشتيت الانتباه، وخلق مساحة ذهنية مؤقتة للهروب من الأفكار المُلحة والقلق.

تخفيف توتر العضلات

الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر والقلق يلجأون إلى حركات جسدية لا إرادية مثل النقر بالأصابع أو تحريك الأرجل.

فرقعة الفقاعات يمكن أن تكون شكلًا آخر من هذه الحركات اللاواعية التي تساعد على إطلاق بعض التوتر الجسدي المتراكم.

الشعور بالرضا اللحظي

فرقعة الفقاعات البلاستيكية تمنحك شعورا بالرضا اللحظي، هذا التأثير الإيجابي بمثابة مكافأة صغيرة تبعث تسهم في تحسين المزاج بشكل عام.

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