هل معجون الأسنان يهدد حياة الأطفال؟.. دراسة تحذر من مكونات سامة

كتب – سيد متولي

معجون الأسنان من أكثر الأدوات المنزلية استخدامًا، إذ يستخدمه الجميع مرتين يوميًا على الأقل، ويُطلب من الأطفال توخي الحذر الشديد بشأن صحة أسنانهم، ولكن، هل تعلم ما يحتويه معجون أسنانك؟.

وكشف تحقيق حديث نشرته صحيفة الجارديان، أن جميع ماركات معاجين الأسنان الرئيسية تقريبًا، بما فيها تلك المخصصة للأطفال، ملوثة بالرصاص ومعادن ثقيلة سامة أخرى مثل الكادميوم والزرنيخ والزئبق، وفي اختباراتٍ أُجريت على 51 ماركةً من معاجين الأسنان، وُجد أن 90% منها تحتوي على الرصاص.

ما هو الرصاص؟

الرصاص معدن سام يمكن العثور عليه في الطلاء القديم والتربة الملوثة وأنابيب المياه وحتى بعض الألعاب، وعلى الرغم من انخفاض استخدامه في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يجد طريقه إلى الأدوات المنزلية اليومية.

ما سبب خطورته؟

لا يوجد مستوى آمن للتعرض للرصاص، حتى الكميات الصغيرة يمكن أن تكون ضارة، وخاصة للأطفال الصغار والنساء الحوامل.

يتراكم الرصاص في الجسم بمرور الوقت (ما يجعله أكثر خطورة) ويخزن نفسه في العظام والأسنان وأعضاء مثل الدماغ والكبد والكلى.

آثاره على الأطفال

على الرغم من أن معظم الفئات العمرية معرضة لخطر التعرض للرصاص، إلا أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، لأن أجسامهم تمتص الرصاص بسهولة أكبر، بينما لا تزال أدمغتهم وأجهزتهم العصبية في طور النمو، يمكن أن يسبب تعرض الأطفال للرصاص ما يلي:

انخفاض معدل الذكاء ومشاكل في التعلم.

مشاكل سلوكية، مثل صعوبة الانتباه.

تباطؤ النمو والتطور.

مشاكل في السمع والكلام.

تلف في الدماغ والجهاز العصبي.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب مستويات الرصاص العالية جدًا نوبات صرع أو غيبوبة أو حتى الوفاة، حتى دون أعراض واضحة، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة إلى تغييرات دائمة في الذكاء والسلوك.

ما مدى خطورة ذلك بالنسبة للبالغين؟

يمكن أن يعاني البالغون أيضًا من التعرض للرصاص، تشمل المخاطر: ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، تلف الكلى، مشاكل الذاكرة والتركيز، آلام العضلات والمفاصل، مشاكل الإنجاب لدى كل من الرجال والنساء، وتكون النساء الحوامل معرضات للخطر بشكل خاص لأن الرصاص المخزن في عظامهن يمكن أن ينطلق في الدم ويضر بالجنين.

ما هي الآثار طويلة المدى للرصاص؟

يعد التعرض للرصاص سببًا رئيسيًا للعديد من الأمراض المميتة في جميع أنحاء العالم، فهو يساهم في ملايين الوفيات كل عام، ومعظمها بسبب مشاكل متعلقة بالقلب، كما يمكن أن يسبب فقر الدم ومشاكل في الجهاز المناعي والإعاقة طويلة الأمد.

ما الأعراض التي يجب الانتباه لها؟

قد يصعب اكتشاف أعراض التسمم بالرصاص، وقد تشمل: التعب والضعف، الصداع، آلام المعدة والغثيان، التهيج وصعوبة التركيز في كثير من الأحيان، لا يدرك الناس أنهم تعرضوا للرصاص حتى تظهر مشكلات صحية خطيرة.

نصائح مهمة

ورغم المخاطر إلا أن التسمم بالرصاص يمكن الوقاية منه تمامًا، إن الحفاظ على المنازل خالية من غبار الطلاء القديم واستخدام المياه النظيفة وتجنب مصادر الرصاص المعروفة يمكن أن يحميك أنت وعائلتك.

إذا كنت تشك في تعرضك للرصاص، فمن الممكن إجراء اختبار دم بسيط للتحقق من ذلك.

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