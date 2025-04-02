"تلاجة الغلابة".. أواني سحرية تحفظ الكنوز وتثلج الماء دون كهرباء

كتب- أحمد الضبع:

لا شك في أن الأواني الفخارية، التي تعرف لدى الأوساط الشعبية في قرى الريف والصعيد بـ"تلاجة الغلابة"، واحدة من أقدم الطرق المستخدمة لتبريد الماء دون الحاجة إلى الكهرباء أو أي مصدر طاقة حديث.

وتعتمد الأواني الفخارية على مبدأ التبخر الطبيعي، إذ يمتص الفخار الرطوبة من الهواء المحيط به، وعندما يتبخر الماء من سطح الإناء الفخاري، تنخفض درجة الحرارة داخل الإناء، ما يساهم في تبريد الماء أو أي سائل آخر يحتوي عليه، حسبما ذكر الدكتور خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة.

وأوضح "أبو الليل" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الفخار هو المادة المثالية لتخزين المياه وتبريدها، ويعود استخدام هذه الأواني في مصر إلى العصور القديمة، إذ كان المصريون يستفيدون من خصائص الفخار الطبيعية في تخزين الماء وحفظه باردًا دون الحاجة إلى تقنيات معقدة.

وكان الفراعنة أول من استخدموا الفخار لأغراض التبريد والتخزين، باعتباره جزءا أساسيا من الحياة اليومية في مصر القديمة، وكانوا يدركون جيدا فوائد الفخار في تبريد الماء وحفظ الطعام لأطول فترة ممكنة، وفقًا لأستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا، الدكتور عبد الحميد عزب.

وبيّن "عزب" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الأواني الفخارية لا تؤثر سلبًا على البيئة، فهي صديقة للبيئة، وكانت من الخيارات التي اعتمد عليها الفراعنة في حفظ الذهب والمجوهرات لقدرتها العالية على توفير درجة حرارة باردة تحفظ المعدن من الانصهار.

واختتم بالإشارة إلى أنه رغم ظهور العديد من الأجهزة الحديثة في مجال التبريد، إلا أن الأواني الفخارية لا تزال تحظى بشعبية كبيرة في الريف المصري، وكذلك في المدن ذات الأحياء الشعبية، حيث يتم استخدامها لتخزين المياه والعصائر والمشروبات الأخرى.

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