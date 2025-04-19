لن تتوقع.. 5 فوائد للجمبري على صحة الجسم

الجمبري (أو الروبيان) مش بس أكلة بحرية لذيذة، لكنه أيضًا غني بالفوائد الصحية التي تدعم جسمك بطرق كثيرة.

أهم فوائد الجمبري على صحة الجسم، وفق هيلث لاين.

1. غني بالبروتين عالي الجودة

الجمبري يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليل الدهون، وهذا يجعله مثالي لبناء العضلات، دعم التمثيل الغذائي، والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

2. منخفض السعرات الحرارية

رغم إنه غني بالعناصر الغذائية، إلا إن الجمبري منخفض جدًا في السعرات، إذا كنت تفكر في خسارة وزن أو تثبيته، فهو خيار ممتاز.

3. مصدر ممتاز للأوميجا-3

يحتوي الجمبري على أحماض دهنية أوميجا-3، وتدعم صحة القلب، تقلل الالتهابات، وتساعد في تحسين وظائف الدماغ.

4. يدعم صحة القلب

إلى جانب الأوميجا-3، الجمبري يحتوي على مضادات أكسدة مثل الأستازانتين، التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. يعزز صحة العظام

الجمبري به معادن مهمة مثل الكالسيوم، الفوسفور، والمغنيسيوم، وكلها ضرورية لقوة العظام والأسنان، خاصة مع التقدم في العمر.