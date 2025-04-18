4 علا مات تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول غالبًا لا تظهر له أعراض واضحة في المراحل المبكرة، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تظهر مع مرور الوقت وتشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم.

ووفقًا لما جاء في صحيفة healthline، إليك 4 علامات محتملة

ظهور لويحات صفراء (Xanthelasma) حول العينين

وهي عبارة عن نتوءات أو بقع صفراء صغيرة تظهر غالبًا على الجفون العلوية أو السفلية بالقرب من الزاوية الداخلية للعين. تتكون هذه اللويحات من تراكم الكوليسترول تحت الجلد.

قوس القرنية (Arcus Senilis أو Corneal Arcus):

وهو ظهور حلقة بيضاء أو رمادية أو زرقاء حول الجزء الملون من العين (القزحية). هذه الحالة شائعة لدى كبار السن ولا تؤثر عادة على الرؤية. ومع ذلك، ظهورها لدى الشباب قد يشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

تغيرات جلدية أخرى

قد تظهر ترسبات دهنية أخرى على الجلد في مناطق مختلفة من الجسم مثل المفاصل والأوتار. تكون هذه الترسبات على شكل نتوءات أو بقع صفراء.

أعراض مرتبطة بمضاعفات ارتفاع الكوليسترول

في المراحل المتقدمة، قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى مضاعفات مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية. قد تظهر أعراض مثل:

ألم في الصدر (ذبحة صدرية)

ضيق في التنفس

ألم في أجزاء أخرى من الجسم (مثل الذراع الأيسر والفك والرقبة)

دوخة أو دوار

تعب وإرهاق

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