علامات شائعة قد تشير إلى تليف الكلى.. لا تتجاهلها

كتب- أحمد الضبع:

يتجاهل الكثيرون بعض الأعراض التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تكون مؤشرًا على تليُّف الكلى، وهو من الأمراض الصامتة التي تتفاقم تدريجيًا دون أن يشعر بها المريض إلا في مراحل متقدمة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور إسلام أبو نعيمة، استشاري ومدرس الأمراض الباطنة والكلى والسكر بكلية طب القصر العيني، إن تليُّف الكلى يحدث نتيجة تضرر أنسجة الكلى بشكل مستمر، ما يؤدي إلى تراجع وظائفها الحيوية، وقد يتطور الأمر إلى فشل كلوي كامل إذا لم يُكتشف ويُعالج مبكرًا.

أعراض تليف الكلى

وأوضح "أبو نعيمة" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّه من أبرز العلامات التي قد تنذر بوجود تليُّف في الكلى تورم القدمين أو الوجه، نتيجة احتباس السوائل في الجسم، والإرهاق المستمر وضعف التركيز، بسبب تراكم السموم في الدم.

وبيّن أنه من العلامات الأخرى التي تشير إلى تكليف الكلى تغير لون البول أو قلة كميته، وقد يظهر البول بلون داكن أو مدمم، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ أو مستمر، خاصة إذا كان غير مستجيب للعلاج، وصولا للشعور بالغثيان أو فقدان الشهية، نتيجة اختلال توازن الأملاح والفضلات.

وشدد استشاري أمراض الباطنة والكلى على ضرورة إجراء تحاليل دورية لوظائف الكلى، خاصة للأشخاص المعرضين للخطر مثل مرضى السكري والضغط، أو من لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى.

أهمية الكشف المبكر في تشخيص تليف الكلى

وأكد أن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة مع الطبيب المختص يساهمان بشكل كبير في إبطاء تطور التليف، وتحسين جودة حياة المرضى، مشيرًا إلى أن الوقاية تبدأ من الاهتمام بصحة الكلى من خلال التغذية المتوازنة، وتجنب الاستخدام العشوائي للمسكنات، والحفاظ على شرب كميات كافية من المياه يوميًا.

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