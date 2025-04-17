فاكهة الجنة.. 7 أسرار في الرمان تحميك من أخطر الأمراض

كتب- أحمد الضبع:

لا شك في أنّ الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالمركبات النشطة التي تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، لدرجة وصفه بـ"فاكهة الجنة" بعد ذكره في سورة الرحمن في قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٞ وَنَخۡلٞ وَرُمَّانٞ﴾.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ تناول الرمان بانتظام، سواء كحبوب طازجة أو عصير طبيعي، يعزز صحة الجسم بشكل عام، نظرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية ومركبات نباتية فريدة.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الرمان من الفواكه المحببة للنفس نظرًا لمذاقه اللذيذ ومنظره البهي، وأيضًا يحتوي على عدة فوائد منها:

1- يعزز صحة القلب

الرمان يحتوي على البوليفينولات التي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار وتحسن من تدفق الدم، ما يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

2- يقاوم السرطان

بفضل مضادات الأكسدة، خاصة مركب "البيونيسيك أسيد"، يساعد الرمان في تقليل نمو الخلايا السرطانية، خصوصًا في حالات سرطان البروستاتا والثدي.

3- يخفض ضغط الدم

يساعد تناول كوب من عصير الرمان الطبيعي يوميًا على خفض ضغط الدم الانقباضي، بفضل خصائصه الموسعة للأوعية الدموية.

4- مفيد لمرضى السكر

الرمان لا يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر بالدم، بل يساهم في تحسين مقاومة الإنسولين، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

5- يدعم صحة المفاصل

بعض الدراسات أشارت إلى أن مستخلصات الرمان قد تساعد في تخفيف أعراض التهابات المفاصل الروماتويدية، من خلال تقليل الالتهابات.

6- يعزز مناعة الجسم

بفضل احتوائه على فيتامين C والمعادن الضرورية، يساهم الرمان في دعم جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

7- يحسن الهضم ويقاوم الإمساك

الرمان غني بالألياف، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، إضافة إلى دوره في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

واختتم أخصائي التغذية العلاجية تصريحاته بالتأكيد على أهمية إدراج الرمان ضمن النظام الغذائي اليومي، مع الحرص على تناوله طازجًا دون إضافات سكرية، لتحقيق أقصى فائدة صحية ممكنة.

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