حسام موافي يحذر من كارثة صحية تدمر الكلى

كتب- أحمد الضبع:

الكلى من الأعضاء الحيوية المسؤولة عن تنقية الدم وإزالة الفضلات من الجسم، والحفاظ على توازن السوائل والأملاح، إلا أن بعض العادات الغذائية غير الصحية قد تؤدي إلى تكوّن حصوات صغيرة بحجم حبة القمح داخل الكلى، ما يتسبب في مشكلات صحية جسيمة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.​

وحذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة تكوّن حصوات الكلى، مشيرًا إلى أن هذه الحصوات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تُكتشف وتُعالج في مراحلها المبكرة.

وأوضح موافي خلال تقديمه لبرنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن حصوات الكلى قد تتسبب في انسداد المسالك البولية، ما يؤدي إلى احتباس البول وارتفاع ضغط الدم، وقد يتفاقم الأمر ليصل إلى الفشل الكلوي في بعض الحالات.​

واختتم بالإشارة إلى أن بعض العوامل الوراثية قد تزيد من احتمالية تكوّن الحصوات، مؤكدًا أن مرض حصوات الكلى يُعتبر وراثيًا في بعض العائلات المصرية، وليس له علاقة مباشرة بنوعية مياه الشرب، كما يعتقد البعض.





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