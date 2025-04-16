علامات على ساقيك تكشف عن سرطان البنكرياس.. لا تهملها

كتبت- نرمين ضيف الله:

سرطان البنكرياس من الأنواع التي يصعب اكتشافها في مراحلها المبكرة، ما يجعل اكتشافه تحديًا كبيرًا، وقد تظهر بعض العلامات غير المعتادة على الجسم والتي قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية تتطلب فحصًا طبيًا عاجلاً.

وفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، هناك بعض العلامات التي قد تظهر على الساقين وتكون دليلًا على احتمال الإصابة بسرطان البنكرياس، وإذا ظهرت هذه العلامات، قد يكون من المهم التوجه للطبيب لتشخيص الحالة بشكل دقيق.

تورم الساقين

يحدث تورم مفاجئ أو غير مبرر في الساقين نتيجة لانسداد في الأوعية الدموية بسبب السرطان، ويمكن أن يكون هذا التورم نتيجة لتراكم السوائل أو اضطرابات في الدورة الدموية.

ألم الساق أو الشعور بثقل

يشعر البعض بألم غير مفسر في الساقين، أو بحالة من الثقل بسبب تأثير الأورام على الأنسجة المجاورة أو الأوعية الدموية.

تغيرات في لون الجلد

يصبح الجلد في الساقين أكثر شحوبًا أو يظهر احمرار نتيجة نقص تدفق الدم أو تأثير الورم.

الجلد الدافئ أو المؤلم

يشعر الشخص المصاب بحرارة أو ألم في الساق نتيجة التهاب أو تجلط دموي ناتج عن السرطان.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الأعراض ليست بالضرورة مؤشرًا على سرطان البنكرياس فقط، لكن في حال وجود أي منها، يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة بشكل دقيق.

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