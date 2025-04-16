5 أعراض غامضة لسرطان الأمعاء.. احذرها

كتب – سيد متولي

يخطئ العديد من الأشخاص في تشخيص الإصابة بسرطان الأمعاء، ويُسلّط الدكتور البريطاني دونالد جرانت، طبيب عام واستشاري سريري أول في صيدلية "ذا إندبندنت فارمسي "، الضوء على الأعراض التي يُساء فهمها بسهولة والتي قد تُعزى إلى مشاكل صحية أقل خطورة.

وحذّر جرانت قائلاً: "نظرًا لتداخل الأعراض غالبًا مع حالات صحية أخرى، قد يصعب اكتشاف علامات سرطان الأمعاء، لذا من المهم تحديد العلامات في أقرب وقت ممكن لتقليل خطر الإصابة بهذا السرطان".

واستعرض الطبيب أعراض سرطان الأمعاء التي غالبًا ما يُخلط بينها وبين أمراض أخرى، بحسب إكسبريس.

أعراض سرطان الأمعاء التي يتم الخلط بينها وبين حالات أخرى:

تغيرات في عادات الأمعاء

قد لا تشير العلامات مثل الإسهال المستمر أو الإمساك، أو الشعور بعدم الراحة الكاملة بعد استخدام المرحاض، إلى مشاكل مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، أو التغيرات الغذائية أو المشاكل الهرمونية المرتبطة بالتوتر فحسب، بل إنها أيضًا علامات مهمة لسرطان الأمعاء.

من المهم جدًا للأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض أن يطلبوا المشورة الطبية من طبيب عام لاستبعاد هذه الحالة التي تهدد الحياة.

دم في البراز

قد يُسبب وجود دم في البراز حالة من الذعر، ورغم أنه قد يكون علامة على الإصابة بالبواسير أو الشقوق الشرجية، إلا أنه قد يُشير أيضًا إلى سرطان الأمعاء، بشكل عام، ينبغي على أي شخص يلاحظ وجود دم في البراز أو يشعر بألم أثناء التبرز مراجعة طبيب مختص، ليتمكن من تقديم النصح بشأن الأسباب المحتملة أو إجراء فحص لسرطان الأمعاء، مع وجود العديد من الأسباب المحتملة، مثل البواسير أو التمزقات الشرجية الصغيرة، من الضروري إجراء تقييم طبي.

الانتفاخ

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون تحديد سبب الانتفاخ صعبًا للغاية، نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة على تغيرات البطن، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للنساء، إذ غالبًا ما تؤدي الدورة الشهرية إلى الانتفاخ، ما يُخفي أعراض السرطان المحتملة.

وبشكل عام، قد يكون الانتفاخ ناتجًا عن عسر الهضم، أو عدم تحمل الطعام، أو متلازمة القولون العصبي، ولكن ما يجهله الكثيرون هو أنه أيضًا مؤشر على سرطان الأمعاء، للاحتياط، يُنصح أي شخص يعاني من انتفاخ مستمر وغير مبرر بزيارة طبيب.

التعب المطول

يمكن أن يؤدي سرطان الأمعاء بسرعة إلى فقر الدم من خلال النزيف الداخلي، ما يقلل عدد خلايا الدم الحمراء ويسبب التعب، ومع ذلك، لا يظهر هذا دائمًا فورًا، إذ قد ينشأ التعب من أسباب مختلفة - مثل قلة النوم، أو مشاكل الصحة النفسية، أو اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية.

فقدان الوزن

يجب أخذ أي علامة على فقدان الوزن غير المبرر على محمل الجد، إذ قد تشير إلى مجموعة من الحالات الصحية الخطيرة، ويشمل ذلك فرط نشاط الغدة الدرقية، وداء السكري، والسل، وبالطبع سرطان الأمعاء، إذا عانى أي شخص من فقدان سريع للوزن دون تعديل نظامه الغذائي، أو زيادة التمارين الرياضية، أو تغيير عادات نمط حياته، فمن الأفضل حجز موعد مع طبيب عام للحصول على تشخيص أدق.

بشكل عام، من السهل ملاحظة صعوبة تشخيص سرطان الأمعاء، مع وجود العديد من الأعراض التي تبدو طبيعية أو مرتبطة بمشاكل صحية يومية - بما في ذلك التعب أو الانتفاخ.





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