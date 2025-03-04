السكري عند النساء.. علامات خاصة ومخاطر مضاعفة

مرض السكري حالة مزمنة يفقد فيها الجسم قدرته على الاستجابة بشكل طبيعي للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم. وقد يكون السبب إما نقص إنتاج الأنسولين أو عدم قدرة الخلايا على استخدامه بشكل فعال، مما يجعل كلًا من الرجال والنساء عرضة للإصابة بالمرض.

وفيما يلي بعض الأعراض التي تظهر بشكل شائع عند النساء، وفقًا لما ذكره موقع “تايمز أوف إنديا”.

1. التهابات المسالك البولية

تعاني النساء المصابات بالسكري من خطر أكبر للإصابة بعدوى الخميرة المهبلية، خاصة عند ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤثر على قدرة الجسم في مقاومة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه بعض النساء صعوبة في إفراغ المثانة بالكامل، مما يوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وزيادة فرص الإصابة بالعدوى.

2. اضطرابات الدورة الشهرية

قد يؤدي مرض السكري إلى عدم انتظام الدورة الشهرية لدى بعض النساء، لكنه ليس بالضرورة أن يؤثر على جميع المصابات بنفس الطريقة، فبينما تعاني بعض النساء من اضطرابات في الطمث، قد تظل الدورة الشهرية منتظمة لدى أخريات رغم الإصابة بالمرض.

3. متلازمة تكيس المبايض

تشير العديد من الدراسات إلى أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمعدل أربعة أضعاف. كما أن وجود تاريخ سابق للإصابة بسكري الحمل يزيد من احتمالية التعرض لهذه المتلازمة.

4. زيادة وزن الجنين أثناء الحمل

وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، تعاني ما يصل إلى 10% من النساء الحوامل من سكري الحمل، والذي ينتج عن تغيرات هرمونية تزيد من مقاومة الأنسولين. وغالبًا ما يكون سكري الحمل غير مصحوب بأعراض واضحة، مما يجعله خطرًا غير مرئي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية. ومن العلامات الشائعة على الإصابة به، ولادة طفل بوزن أكبر من الطبيعي. كما تشير CDC إلى أن 50% من الأمهات المصابات بسكري الحمل قد يتعرضن لاحقًا للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

5. مضاعفات مرض السكري عند النساء

توضح الدراسات أن النساء المصابات بالسكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى والاكتئاب مقارنة بالرجال، مما يجعل المرض أكثر خطورة عليهن. كما أن التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء انقطاع الطمث قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، إلى جانب احتمالية ارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة الوزن، ومشاكل النوم، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية أكثر تعقيدًا

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