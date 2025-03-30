يتجاهلها كثيرون.. 5 علامات أقل شهرة لـ السكري

يمكن للعديد من الأشخاص أن يكتشفوا الإصابة بداء السكري بعد فوات الأوان، عندما يتطور المرض، في ظل تجاهل بعض الأعراض الأولية والتي يعتبرها البعض أنها مجرد مشكلات بسيطة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، هناك خمس علامات أقل شهرة، قد يتجاهلها كثيرون، تكشف عن الإصابة بمرض السكري، وتتمثل في:

انخفاض الطاقة بشكل مستمر

انخفاض الطاقة بشكل مستمر على مدار اليوم قد يكون علامة على الإصابة بالسكري، فارتفاع سكر الدم يصعب على جسمك تحويل الجلوكوز إلى طاقة، ما يجعلك تشعر بالخمول والضعف والتعب.

الجفاف المستمر

قد يكون الجفاف المستمر علامة على ارتفاع سكر الدم، إذ يفقد الجسم السوائل بشكل أسرع، ما يؤدي إلى الجفاف، خاصة في يديك أو مرفقيك أو قدميك.

مشكلة الرؤية الضبابية

إذا عانيت من مشكلة الرؤية الضبابية، فيجب عليك فحص مستويات السكر في الدم، فقد يحدث هذا بسبب مرض السكري، الناتج عن تذبذب مستوى السكر بالدم والذي يؤثر على دخول وخروج السوائل من العين، ما يؤثر على رؤيتك.

فقدان الوزن دون سبب

فقدان الوزن دون سبب مع الشعور بالتعب المستمر، علامة على الإصابة بالسكر تستدعي إجراء فحص السكر فورا، فعندما لا يستطيع جسمك استخدام الأنسولين بشكل صحيح للحصول على الطاقة من الجلوكوز، فإنه يبدأ بحرق الدهون والعضلات، ما يسبب فقدان الوزن.

الشعور بالجوع باستمرار

الشعور بالجوع باستمرار حتى بعد تناول الطعام، قد يحدث بسبب مرض السكري، وهنا لا يستطيع جسمك أن يعالج الجلوكوز بشكل صحيح، كما أن خلاياك لا تحصل على طاقة كافية، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع.