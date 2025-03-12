احذر.. علامات تدل على احتمالية إصابتك بمرض السكري

يُعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم، وهو حالة مزمنة تحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي. وعلى الرغم من خطورته، إلا أن العديد من المصابين به لا يدركون إصابتهم لعدم ظهور أعراض واضحة في المراحل المبكرة.

كيف تكتشف السكري مبكرًا؟

يوضح الدكتور هيثم رضا بدر، مدرس السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنوفية، أن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري، ومن الضروري الانتباه إليها للكشف المبكر عن المرض.

أسباب الإصابة بالسكري

يحدث السكري عندما يفشل البنكرياس في إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو عندما يفقد الجسم القدرة على استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى اضطراب مستوى الجلوكوز في الدم.

الأعراض التحذيرية

قد يتسبب مرض السكري في مشكلات بالأعصاب، مثل الاعتلال العصبي السكري، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك، يجب الانتباه إلى التغيرات التي تظهر على الجسم، خاصة في اليدين والقدمين، مثل تنميل الأطراف، الوخز، الشعور المتكرر بالدوخة، والعطش المستمر.

أبرز العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بالسكري:

1. العطش الشديد والحاجة المتزايدة لتناول الماء.

2. التبول المتكرر بشكل ملحوظ.

3. فقدان غير مبرر للوزن.

4. شحوب الوجه وظهور علامات الإرهاق.

5. التعب السريع من أقل مجهود.

6. ضعف التركيز والشعور المستمر بالتعب.

7. الإحساس بالضعف العام.

8. بطء التئام الجروح الصغيرة.

ماذا تفعل إذا ظهرت هذه الأعراض؟

في حال لاحظت أيًا من هذه العلامات، من الضروري استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث يمكن للسيطرة المبكرة على مستوى السكر في الدم أن تقلل من مضاعفات المرض وتحسن جودة الحياة.

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