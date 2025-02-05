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طبيب روسي يكشف طريقة حديثة لعلاج السرطان… تعرف عليها

07:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

علاج السرطان

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ذكر الدكتور "ألكسندر مياسنيكوف" أن هناك طريقة حديثة لعلاج السرطان، حيث حقق ثلاث نساء نتائج جيدة باستخدام الطريقة الجديدة (العلاج الوراثي السيتوكيني-cytokinogenetic therapy) في علاج هذا المرض الخطير، نقلا عن فيستي. رو.


ووفقا له، هذه الطريقة ليست بديلة للطرق المستخدمة في علاج السرطان، بل هي إضافية- الجراحة، والإشعاع، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي للأورام - كل هذه الطرق مجتمعة تعطي هذه النتيجة.

ومن جانبه يشير الدكتور أندريه إيليوشين أخصائي الأورام إلى أن الطريقة الجديدة في علاج السرطان تساعد على تحفيز وتنشيط مناعة الشخص المضادة للأورام.

ووفقا لإحدى النساء الثلاث، يجب قبل كل شيء أن يكون هناك إيمان في علاج السرطان، وعدم الاستسلام. وقد عولج الكثيرون الذين لم يفقدوا الأمل والثقة، لأنهم كانوا يبحثون دائما عن طرق أخرى تساعد على العلاج، أي ليس فقط تلك التي يقدمها الأطباء، بل طرق جديدة أخرى لأن العلم في تطور مستمر.

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