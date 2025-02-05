دراسة تكشف تناول الأطعمة الحمراء تحارب الاكتئاب… إليك التفاصيل

كشفت دراسة أجراها مجموعة من العلماء، أن مادة الليكوبين التي تتواجد في معظم الأطعمة الحمراء مثل الطماطم تعمل على تخفيف أعراض الاكتئاب، حيث تعمل على تحسين التواصل بين خلايا المخ،



واستخدم الباحثون جرعات مركزة أعلى مما هو متاح من خلال النظام الغذائي وحده، لدراسة الأثر في المختبر على الفئران.

ووجدت الدراسة أن الليكوبين يزيد من مستويات بروتين يدعم نمو خلايا المخ والتواصل.

ووفق "ستادي فايندز"، أظهرت الفئران المعالجة بالليكوبين تحسناً في السلوك الاجتماعي، واهتماماً أكبر بالأنشطة الممتعة.



وركز فريق البحث من جامعة تشونغتشينغ الطبية في الصين، على كيفية تأثير الليكوبين على اللدونة المشبكية، وهي التي تسهم في قدرة المخ على تعديل الاتصالات بين الخلايا العصبية.

وتسمح اللدونة المشبكية لخلايا المخ بتكوين وتعديل اتصالاتها، على غرار الطريقة التي يصبح بها المسار أكثر تحديداً كلما زاد عدد مرات السفر.



وأثناء الاكتئاب، يمكن أن تضعف هذه المسارات العصبية، وخاصة في منطقة الحصين بالدماغ، وهي منطقة مهمة لمعالجة العواطف والذكريات.

يذكر أن الليكوبين في الطماطم يحتاج إلى الطبخ ليتم تنشيطه، وأن طهي الطماطم في الزيت يعزّز من امتصاص الجسم لهذا العنصر الغذائي الهام.

ويوجد الليكوبين أيضاً في البطيخ، والجريب فروت، والبابايا، والفلفل الأحمر، والجزر الأحمر.

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