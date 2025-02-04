هذا ما يفعله التفكير المفرط بعقلك.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

يميل العديد من الأشخاص إلى التفكير المفرط في شيء ما بشكل متكرر ولفترة طويلة، وبالتالي، يتحول إلى مشكلة تؤثر على الحياة اليومية.

وفقا لموقع "health"، إليك تأثير التفكير المفرط على الدماغ:

صعوبة التركيز

يرهق التفكير المفرط العقل ويجعل من الصعب التركيز على المهام، فبدلاً من التركيز على المهام الحالية، يجد الشخص نفسه مشغولا بأفكار سلبية.

الاكتئاب

يؤدي التفكير المفرط إلى الشعور باليأس والوحدة، ما يُزيد خطر الإصابة بالاكتئاب.

التأثير على خلايا المخ

يستنزف التفكير المفرط طاقة الشخص، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، قد بدروه يؤثر على خلايا المخ.

القلق

يزيد أيضا من الشعور بالقلق والتوتر، ما يؤدي إلى نوبات الهلع واضطرابات القلق الأخرى.

الانفعال

يسبب عدم الاستقرار العقلي الناتج عن التفكير المفرط إلى تقلبات مزاجية حادة، ما يؤثر على العلاقات الشخصية.

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