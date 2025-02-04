ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للشمس أثناء تناول الطعام؟.. 3 فوائد لا تعرفها

كتب – سيد متولي

يفضل بعض الأشخاص تناول الطعام في الهواء الطلق مع التعرض لأشعة الشمس، لكن هل تعرف تأثير هذه العادة على صحتك؟.

وبحسب موقع indianexpress، فإن التعرض للشمس أثناء تناول الطعام، يمنح جسمك فوائد قد لا تعرفها، تتمثل في:

تقوية المناعة والعظام

التعرض لأشعة الشمس أثناء تناول الطعام يمكن أن يمنح جسمك ما يحتاجه من فيتامين د، ما يعمل على امتصاص الكالسيوم، وتحسين صحة المناعة، وكثافة العظام.

تنظيم عملية الهضم

التعرض لأشعة الشمس أثناء تناول الطعام يساعدم على تنظيم عملية الهضم والتمثيل الغذائي والنوم، فتناول الطعام بالتزامن مع ضوء الشمس يحسن امتصاص العناصر الغذائية.

تحسين المزاج والتوازن الهرموني

تناول الطعام مع التعرض للشمس يعزز إنتاج هرمون السيروتونين، والذي يعمل على تحسين حالتك المزاجية وتنظيم هرمون الجوع "جريلين"، الذي يحدد الشهية، ما قد يحد من الإفراط في تناول الطعام.

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