كنز للصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب القرنفل والريحان؟

كتبت- أسماء مرسي:

عند مزج القرنفل والريحان معًا في مشروب، تحصل على مزيج غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تعزز من صحتك العامة.

إليك أبرز الفوائد المذهلة لهذا المشروب، وفقًا لموقع Times of India:

1- دعم جهاز المناعة

يحتوي كل من الريحان والقرنفل على مضادات أكسدة قوية تُعزز مناعة الجسم، ما يساعده على مكافحة الأمراض والعدوى.

2- تحسين الهضم

يعزز هذا المشروب صحة الجهاز الهضمي من خلال تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، وتقليل الانتفاخ والغازات.

3- إزالة السموم من الجسم

يسهم الريحان في التخلص من السموم وتحسين وظائف الكبد، بينما يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول الذي يعمل كمضاد أكسدة طبيعي.

4- تعزيز جودة النوم

بفضل خصائصه المهدئة، يساعد هذا المشروب على تحسين النوم وتخفيف التوتر والقلق.

5- تقليل الالتهابات

يساعد هذا المزيج في معالجة الالتهابات المزمنة، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل، بفضل الخصائص المضادة للالتهابات في الريحان.

6- دعم صحة الجهاز التنفسي

يعد هذا المشروب علاجًا طبيعيًا لمشكلات الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الحلق.

7- ضبط سكر الدم

يسهم القرنفل في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال تحسين وظيفة الأنسولين، ما يجعله مفيدًا للأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين للإصابة به.

8- دعم صحة القلب

تعمل مضادات الأكسدة في القرنفل والريحان على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال خفض الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.

طريقة التحضير

اغلي كوبًا من الماء.

أضف بضع أوراق من الريحان وبعض براعم القرنفل إلى الماء المغلي.

غطِّ الإناء، واتركه ينقع لمدة 10 دقائق.

صفِّ المشروب وتناوله دافئًا.

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