احذر من مخاطر تناول فيتامين د بشكل خاطئ.. إليك الطريقة الآمنة

كتبت- نرمين ضيف الله:

يؤدي الاستخدام غير السليم لمكملات فيتامين د إلى التسمم، واختلال توازن الكالسيوم، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

من المهم استشارة الطبيب قبل البدء في تناول المكملات، وإجراء اختبار لمستويات الدم.

دور فيتامين د في الجسم

يُطلق على فيتامين د في كثير من الأحيان اسم "فيتامين أشعة الشمس"، نظرًا لدوره الحيوي في الحفاظ على صحة العظام، دعم وظائف المناعة، وتنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وفقًا لموقع "indiatimes".

ورغم كونه عنصرًا غذائيًا أساسيًا، فإن تناول فيتامين د بشكل غير صحيح يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

أضرار الإفراط في تناول فيتامين د

تناول مستويات أعلى من الموصى بها من فيتامين د قد يؤدي إلى حالة تسمى سمية فيتامين د، وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة.

ويحدث ذلك عندما يتراكم فيتامين د في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم، وهي حالة تُعرف باسم فرط كالسيوم الدم.

تشمل أعراض سمية فيتامين د

الغثيان

القيء

الضعف وزيادة التبول

تلف الكلى

رواسب الكالسيوم في القلب والرئتين

لذا، ينصح بتجنب تناول مكملات فيتامين د بجرعات عالية دون إشراف طبي.

اختلال توازن الكالسيوم

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم، ولكن تناوله بشكل غير مناسب قد يؤدي إلى اختلال توازن مستويات الكالسيوم في الجسم.

وتؤدي المستويات الزائدة من الكالسيوم إلى تكوين حصوات الكلى، تكلس الأنسجة الرخوة، بالإضافة إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

مشاكل الجهاز الهضمي

ويؤدي تناول مكملات فيتامين د بجرعات غير صحيحة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان، الإمساك، والإسهال.

غالبًا ما يحدث ذلك نتيجة تناول المكملات على معدة فارغة أو بجرعات كبيرة.

كيفية تناول فيتامين د بأمان

وقبل البدء في تناول مكملات فيتامين د، من الضروري إجراء اختبار لمستويات الدم باستخدام اختبار فيتامين د 25 هيدروكسي البسيط.

ويساعد هذا الاختبار في تحديد ما إذا كان لديك نقص أو مستوى كافٍ من فيتامين د أو ما إذا كانت مستوياتك مثالية.

وعادةً ما يشير مستوى فيتامين د أقل من 20 نانوجرام/مل إلى نقص يتطلب تناول المكملات.

النحس هيودعهم.. الحظ والفلوس من نصيب مواليد هذه الأبراج

3 أبراج تكشف الكذب بسهولة.. موهبة استثنائية في قراءة البشر

سموم خفية.. 4 أطعمة ترفع مستويات السكر في صمت

يفعلها الكثيرون.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يعرض صحتك للخطر

يقوي قلبك.. مشروب سحري يحارب الكوليسترول والسكر في الدم