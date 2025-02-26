انتبه.. 3 علامات على وجهك قد تكشف أمراض خطيرة

الوجه مرآة تعكس صحة الجسم، وقد تظهر عليه بعض العلامات التي تشير إلى وجود مشكلات صحية خطيرة.

إليك 3 علامات يجب الانتباه إليها، وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

اصفرار الجلد أو العينين

قد يشير اصفرار الجلد أو العينين إلى مشكلة في الكبد، مثل اليرقان أو التهاب الكبد، ويحدث اليرقان عندما يتراكم البيليروبين في الدم، وهو صبغة صفراء ينتجها الكبد.

قد يشير اصفرار الجلد أيضًا إلى مشاكل في المرارة أو البنكرياس.

الطفح الجلدي على شكل فراشة

قد يكون الطفح الجلدي على شكل فراشة على الخدين وأعلى الأنف علامة على مرض الذئبة الحمراء، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية.

يصاحب هذا الطفح أعراض أخرى مثل آلام المفاصل والتعب والحمى.

انتفاخ الجفون

قد يكون انتفاخ الجفون علامة على مشاكل في الكلى، حيث تفشل الكلى في إزالة السوائل الزائدة من الجسم.

قد يشير انتفاخ الجفون أيضًا إلى مشاكل في الغدة الدرقية أو الحساسية.

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