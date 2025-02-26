5 أطعمة خارقة تحارب السكري وتحمي من السرطان

يظل الغذاء الصحي هو الدرع الواقي الذي يحمينا من الأمراض، إن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتنا ورفاهيتنا.

إليك 5 أطعمة خارقة يمكن أن تساعد في مكافحة مرض السكري والوقاية من السرطان، وفقًا لـ medicalxpress.

الخضروات الورقية الخضراء

إن تناول الخضروات الورقية الخضراء تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، فإنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات

التوت

إن تناول التوت الأزرق والفراولة والتوت البري، يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وحماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى السرطان.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة والسردين، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

المكسرات والبذور

يساعد تناول المكسرات مثل اللوز والجوز وبذور الكتان والشيا، على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب، وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

الخضروات الصليبية

مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب، تحتوي على مركبات مثل السلفورافان، التي قد تساعد في الوقاية من السرطان.

غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

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