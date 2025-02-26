لا تشرب الحليب بعد تناول هذه الأطعمة في رمضان

خلال شهر رمضان، من المهم الانتباه إلى الأطعمة التي نتناولها معًا، حيث يمكن لبعض التركيبات الغذائية أن تسبب مشاكل في الهضم أو امتصاص العناصر الغذائية.

وبحسب ما قال أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية، إليك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنب شرب الحليب بعدها

الأطعمة الحمضية

وأضاف لمصراوي، الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات (البرتقال، الليمون)، الطماطم، والأطعمة المخللة يمكن للحمض أن يتفاعل مع بروتين الحليب ويسبب تخثره في المعدة، مما يؤدي إلى عسر الهضم أو حرقة المعدة.

الأطعمة الغنية بالحديد

مثل اللحوم الحمراء، السبانخ، والفول، الكالسيوم الموجود في الحليب يمكن أن يعيق امتصاص الحديد. لذا، يُفضل فصل تناول هذه الأطعمة عن شرب الحليب بساعتين على الأقل.

الأطعمة الحارة

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحارة ثم شرب الحليب إلى تهيج المعدة وزيادة الحموضة.

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