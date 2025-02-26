ما الذي يحدث للجسم عند تناول الفول بالسجق على السحور ؟

تناول الفول بالسجق على السحور قد يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية على الجسم، وذلك بناءً على مكونات الوجبة وكمياتها، وحالة الشخص الصحية.

أحمد صلاح يقول، الفول غني بالألياف والبروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهذا مفيد خلال ساعات الصيام، ويحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة خلال النهار.، يحتوي أيضًا على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

السلبيات المحتملة عند تناول الفول

وأضاف أخصائي التغذية العبلاجية لمصراوي، إن الفول قد يسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

السجق يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، مما قد يساهم في زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة وبشكل متكرر.

السجق يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

السجق قد يسبب حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناوله مع الفول الذي قد يزيد من حموضة المعدة.

نصائح لتناول الفول بالسجق على السحور

وأختتم صلاح:" إن تناول كميات معتدلة من الفول والسجق لتجنب مشاكل الهضم وزيادة الوزن، اختر أنواع السجق التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون والصوديوم، أضف الخضروات الطازجة إلى وجبة السحور، مثل الخيار والطماطم والخس، لزيادة قيمتها الغذائية وتسهيل عملية الهضم".

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