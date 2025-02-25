“بدون رجيم”.. 4 بهارات تسرّع حرق الدهون وتخلصك من الكرش

يسعى الكثيرون إلى فقدان الوزن بطرق طبيعية دون التأثير على نشاطهم اليومي، ومن حسن الحظ أن هناك مجموعة من البهارات التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في تقليل الشهية، وفقًا لما ذكره موقع “Health”. إليك أربعة أنواع منها:

• الكركم

يساعد الكركم على رفع درجة حرارة الجسم، مما يحفّز عملية الأيض ويزيد من حرق السعرات الحرارية.

• القرفة

تتميز القرفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، إلى جانب قدرتها على كبح الشهية، مما يسهم في تقليل الوزن.

• الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مادة “البيبيرين”، التي تحسن التمثيل الغذائي وتقلل من تراكم الدهون في الجسم.

• الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص حرارية تعزز حرق السعرات الحرارية وتساعد في فقدان الوزن بوتيرة أسرع.

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