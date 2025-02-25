4 مشروبات طبيعية لتنظيف البطن والتخلص من الانتفاخ.. احرص على تناولها

كتبت- نرمين ضيف الله

يعاني الكثيرون من الانتفاخ والتقلصات بعد تناول وجبة دسمة، خاصة إذا كانت غنية بالدهون أو الكربوهيدرات. ولحسن الحظ، هناك مشروبات طبيعية متوفرة في كل منزل يمكنها تحسين عملية الهضم وتنظيف البطن.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك مشروبات سهلة ومتوفرة داخل كل بيت، تساعد على تنظيف البطن من الدهون بعد وجبة دسمة.

وأضافت نهلة عبدالوهاب في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه ينصح بتناول أي من هذه المشروبات لتنظيف بطنك، والتي تتمثل فيما يلي:

- 2 لتر ماء مغلي على 2 عود قرفة لضبط سكر الدم.

- 2 لتر ماء مع أوراق النعناع وشرائح الليمون.

- ماء مع شرائح خيار وشرائح نعناع.

- تناول ماء مع شرائح برتقال.

وأكدت أن كل هذه المشروبات تحسن من عملية الهضم بعد تناول الطعام، وتقوي المناعة.

واختتمت أنه يجب اتباع ما يلي بعد الأكل لتجنب الانتفاخ والدهون:

تناول الطعام ببطء.

مضغ الطعام.

تجنب الأطعمة المقلية.

تناول الكثير من الماء.

ممارسة الرياضة.

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