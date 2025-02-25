منها إزالة السموم.. 4 فوائد أساسية لتناول القرفة على الريق

كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر القرفة من التوابل المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، وعند تناولها على الريق، قد تقدم للجسم فوائد إضافية تشمل إزالة السموم والمساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ القرفة على معدة فارغة، توفر فوائد مذهلة نظرا للعناصر الغذائية العالية، وتتمثل الفوائد فيما يلي:

1- إزالة السموم من الجسم:

تحتوي القرفة على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتراكم السموم في الجسم، كما تساعد القرفة في تحسين وظائف الكبد، وهو العضو المسؤول عن تصفية الدم وإزالة السموم، كما تعمل على زيادة إدرار البول، ما يساعد في طرد السموم من الجسم عن طريق البول.

2- السيطرة على مستويات السكر في الدم:

تساعد القرفة في تنظيم امتصاص السكر في الأمعاء، ما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

3- دعم صحة القلب:

القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

4- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

تساعد القرفة في تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ والغازات، كما تمتلك القرفة خصائص مضادة للميكروبات تساعد في مكافحة البكتيريا والفطريات الضارة في الجهاز الهضمي.

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