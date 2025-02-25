5 خضروات غنية بالبروتين.. احرص على تناولها

كتبت- نرمين ضيف الله:

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين، وتحتوي البيضة الواحدة على حوالي 6-7 جرامات من البروتين.

بعض الخضروات تحتوي أيضًا على كمية جيدة من البروتين، ولكن بكميات أقل مقارنة بالبيض.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الخضروات التي يمكن أن تحتوي على نسب بروتين عالية، وفقًا لم جاء في موقع "هيلث لاين".

1. الفاصوليا: يمكن أن تحتوي على حوالي 8-9 جرامات من البروتين لكل 100 جرام.

2-العدس: يحتوي على حوالي 9 جرامات من البروتين لكل 100 جرام.

3-السبانخ: يحتوي على حوالي 2.9 جرام من البروتين لكل 100 جرام.

4-البازلاء: تحتوي على حوالي 5 جرامات من البروتين لكل 100 جرام.

5-القرنبيط: يحتوي على حوالي 2.8 جرام من البروتين لكل 100 جرام.

ورغم أن بعض هذه الخضروات يمكن أن تحتوي على بروتين أكثر من البيض

بشكل نسبي، فإن البيض عادةً ما يحتوي على بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

بينما البروتين في معظم الخضروات هو بروتين غير كامل، بمعنى أنه لا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

وهناك مصادر نباتية للبروتين، يمكن أن تكون الخضروات التي تحتوي على بروتين جيد مثل العدس والفاصوليا خيارات رائعة، لكن البيض يظل أحد المصادر الأعلى من حيث جودة البروتين.

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