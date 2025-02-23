قد تسبب أمراض القلب.. احذر أضرار الصلصة المعلبة

كتبت: رودينا ضوه

الصلصة المعلبة قد تحتوي على مواد حافظة ودهون وسكريات ضارة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض متعددة.

وفقًا لـ healthwire ، يحذر الخبراء من أن كاتشب الطماطم الجاهزة تحتوي على مواد كيميائية مثل السكر وشراب الذرة، التي تستخدم لتحسين الطعم، هذه المكونات قد تضر بالصحة عند استهلاكها بكثرة.

أضرار صلصة الطماطم

ارتجاع الحمض

تحتوي على الكثير من أحماض الستريك والماليك، قد ينتج عنه ارتجاع الحمض أو حرقة المعدة إذا أكلت الكثير منها.

السمنة

يوجد الكثير من السكر والمواد الحافظة في كاتشب الطماطم، ما قد يؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم والسمنة، ويمكن أن تخفض مستويات الأنسولين في الجسم.

الحساسية

تحتوي على الهيستامين، والذي يمكن أن يؤدي إلى الحساسية في الجسم إذا تناولتها بشكل متكرر.

أمراض القلب

يؤدي تناول الطماطم المعلبة بانتظام إلى إنتاج جسمك المزيد من شراب الذرة الفركتوز، والذي يرتبط بارتفاع الدهون الثلاثية وأمراض القلب.

مشاكل المفاصل

غالبا ما يكون للاستهلاك المفرط للطماطم آثار جانبية سلبية مثل التورم وآلام المفاصل.