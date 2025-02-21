إعلان

3 أخطاء تحول الشاي والقهوة من صديق إلى عدو للدماغ

08:00 ص الجمعة 21 فبراير 2025

القهوة والشاي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشاي والقهوة مشروبان شائعان ومحبوبان لدى الكثيرين، ولكن الإفراط في تناولهما أو تناولهما بطريقة خاطئة قد يحول فوائدهما إلى أضرار على صحة الدماغ.

الإفراط في تناول الكافيين

ووفقا لما جاء في صحيفة healthline، تحتوي القهوة والشاي على مادة الكافيين المنبهة، والتي يمكن أن تسبب الأرق والقلق والتوتر إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والصداع، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يؤثر على جودة النوم ويسبب الأرق، مما يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ والذاكرة.

إضافة الكثير من السكر والمحليات

إضافة كميات كبيرة من السكر أو المحليات إلى الشاي والقهوة يزيد من السعرات الحرارية المتناولة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

السكر يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، يليه انخفاض مفاجئ، مما يؤثر على الطاقة والتركيز.

الإفراط في السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، والتي تؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

الاعتماد على الشاي والقهوة كبديل للماء

الشاي والقهوة مدران للبول، مما يعني أنهما يمكن أن يسببا الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة بشرب كميات كافية من الماء.

الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ والتركيز والذاكرة.

الحفاظ على رطوبة الجسم ضروري للصحة العامة، وشرب الماء بكميات كافية أفضل طريقة لتحقيق ذلك.

نصائح لتناول الشاي والقهوة بشكل صحي

تناول الشاي والقهوة بكميات معتدلة، وعدم تجاوز الحد الموصى به من الكافيين، يجب تقليل كمية السكر أو المحليات المضافة إلى الشاي والقهوة.

هل تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. 6 أسباب تفسر معاناتك أثناء النوم

أبراج الأكثر حظاً في شهر مارس على كافة الأصعدة.. هل برجك من بينهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبتين من القرنفل قبل النوم؟.. مفاجأة

كيف يؤثر الطقس البارد على صحة العظام والمفاصل؟.. مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب؟.. مفاجأة

الشاي والقهوة الإفراط في تناول الكافيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تخلص كيم ساي رون من حياتها.. 9 نصائح للتعامل مع الانتقادات السلبية

إعلان

إعلان

برودة شديدة واضطراب الملاحة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الجمعة
بالفيديو.. انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب
بعد 6 أشهر من نشر تحقيق مصراوي "الفخ الروسي".. مصريون في الأسر الأوكراني يستغيثون
المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة