3 أخطاء تحول الشاي والقهوة من صديق إلى عدو للدماغ

الشاي والقهوة مشروبان شائعان ومحبوبان لدى الكثيرين، ولكن الإفراط في تناولهما أو تناولهما بطريقة خاطئة قد يحول فوائدهما إلى أضرار على صحة الدماغ.

الإفراط في تناول الكافيين

ووفقا لما جاء في صحيفة healthline، تحتوي القهوة والشاي على مادة الكافيين المنبهة، والتي يمكن أن تسبب الأرق والقلق والتوتر إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والصداع، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يؤثر على جودة النوم ويسبب الأرق، مما يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ والذاكرة.

إضافة الكثير من السكر والمحليات

إضافة كميات كبيرة من السكر أو المحليات إلى الشاي والقهوة يزيد من السعرات الحرارية المتناولة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

السكر يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، يليه انخفاض مفاجئ، مما يؤثر على الطاقة والتركيز.

الإفراط في السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، والتي تؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

الاعتماد على الشاي والقهوة كبديل للماء

الشاي والقهوة مدران للبول، مما يعني أنهما يمكن أن يسببا الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة بشرب كميات كافية من الماء.

الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ والتركيز والذاكرة.

الحفاظ على رطوبة الجسم ضروري للصحة العامة، وشرب الماء بكميات كافية أفضل طريقة لتحقيق ذلك.

نصائح لتناول الشاي والقهوة بشكل صحي

تناول الشاي والقهوة بكميات معتدلة، وعدم تجاوز الحد الموصى به من الكافيين، يجب تقليل كمية السكر أو المحليات المضافة إلى الشاي والقهوة.

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