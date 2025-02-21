راقبها.. بهارات قد تسبب أمراض "الكلي والكبد"

البهارات والتوابل هي جزء أساسي من مطابخنا، لكن بعضها قد يحمل مخاطر خفية على صحة الكلى والكبد إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة أو بطرق غير صحيحة.

إليك بعض البهارات التي قد تضر بصحة الكلى والكبد، وفقًا لـ medicalxpress

الفلفل الحار

الإفراط في تناول الفلفل الحار يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.

الزنجبيل

على الرغم من فوائده الصحية العديدة، إلا أن تناول كميات كبيرة من الزنجبيل يمكن أن يضر بالكبد، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي قد تكون ضارة للكبد إذا تم تناولها بجرعات عالية أو لفترة طويلة.

جوزة الطيب

تحتوي جوزة الطيب على مادة الميريستيسين، التي يمكن أن تسبب تلف الكبد إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

القرفة

تحتوي القرفة على مادة الكومارين، التي يمكن أن تكون سامة للكبد إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

التخزين السليم:

تخزين البهارات في مكان بارد وجاف لمنع تلفها وتكون السموم فيها.

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