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احذر تناول هذه الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول.. أضرارها كارثية

08:30 م الخميس 20 فبراير 2025

أدوية القلب والكوليسترول

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كتبت- آلاء نبيل:

كشف طبيب بريطاني يُدعى "فان تولكين" أن تناول فاكهة الجريب فروت مع أدوية أمراض القلب والكوليسترول، يمكن أن ينتج عنه تفاعل خطير يتسبب في حدوث مضاعفات قد تكون قاتلة، بما في ذلك فشل الأعضاء، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

عادة ما تتداخل بعض الأطعمة مع بعض الأدوية وتؤثر على فعالية بعض الأدوية، وكشف تولكين أن طبيعة الأجسام تعمل على تكسير الأدوية حتى يضمن امتصاصها بصورة آمنة ومنها أدوية القلب وعلاجات الكوليسترول، ولكن يمكن لتناول الجريب فروت أن يمنع إتمام هذه العملية، وبالتالي ينتج عن ذلك ترسب الدواء في الجسم بجرعة مرتفعة ما يجعلها سامة.

وذكر قائمة ببعض الأدوية التي يفضل التحدث مع الطبيب قبل تناولها مع الجريب فروت، وتشمل ما يلي :

1- أدوية ضغط الدم.

2- أدوية تنظيم ضربات القلب.

3- أدوية علاج الكوليسترول.

4- أدوية مثبطات المناعة.

5- الأدوية النفسية.

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أدوية القلب والكوليسترول فاكهة الأعضاء
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