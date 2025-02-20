"لو عاوز تخس".. 10 فواكه غنية بالألياف لوزن مثالي

كتبت- نرمين ضيف الله:

إذا كنت ترغب في خسارة الوزن، فإن الفواكه الغنية بالألياف تُعد خيارًا رائعًا، إذ تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتحسن عملية الهضم، ما يساهم في التحكم في الوزن بشكل طبيعي.

في التقرير التالي يستعرض موقع "مصراوي" 10 فواكه غنية بالألياف يمكن أن تساعدك في الوصول إلى وزن مثالي، وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين".

التفاح

يحتوي التفاح على كمية جيدة من الألياف (حوالي 4 جرامات لكل تفاحة متوسطة)، كما أن تناوله مع القشرة يعزز الفوائد.

الكمثرى

الكمثرى تعتبر مصدرًا ممتازًا للألياف (حوالي 5-6 جرامات لكل حبة)، كما أنها تحتوي على نسبة ماء عالية تساعد في الشعور بالشبع.

التوت (الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأسود)

التوت غني بالألياف والفيتامينات، ويحتوي على حوالي 3-4 جرامات من الألياف لكل كوب، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية.

الموز

يحتوي الموز على 3 جرامات من الألياف لكل حبة، كما أن البوتاسيوم الموجود فيه يساعد في تقليل احتباس السوائل، ما يساعد في التحكم في الوزن.

الخوخ

يحتوي على حوالي 2 جرام من الألياف لكل حبة، ويساعد على الهضم ويعزز الشعور بالشبع.

الأفوكادو

على الرغم من احتوائه على الدهون، إلا أن الأفوكادو غني بالألياف (حوالي 10 جرامات لكل حبة)، ويعزز الشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام.

البرتقال

يحتوي البرتقال على 3 جرامات من الألياف لكل حبة، كما أنه غني بفيتامين C الذي يعزز من الصحة العامة.

التين

يحتوي التين على حوالي 5 جرامات من الألياف لكل 100 جرام، كما أن احتوائه على سكريات طبيعية يساعد على تلبية الرغبة في تناول الحلويات بطريقة صحية.

الرمان

يحتوي الرمان على ألياف مفيدة، حيث تحتوي الحبوب على حوالي 4 جرامات من الألياف لكل 100 جرام، كما أنه غني بمضادات الأكسدة.

الأناناس

يحتوي الأناناس على حوالي 2.3 جرام من الألياف لكل 100 جرام، بالإضافة إلى احتوائه على البروميلين، وهو إنزيم يساعد في تحسين عملية الهضم.

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