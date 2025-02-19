التهاب الجيوب الأنفية بعد نزلة البرد.. كيف تتعامل معه؟

استمرار نزلات البرد لفترات زمنية طويلة، عادة ما تتحول إلى التهاب في الجيوب الأنفية، التي تسبب أعراض مزعجة ومن أبرزها احتقان الأنف، سبلان، ألم في الأنف، الشعور بضغط حول العين والأنف والجبهة، ويمكنه أن يزداد سوء عند الانحناء.



وبحسب ما ذكره موقع "مديكال إكسبريس"، يقول الدكتور جيسي براكامونتي طبيب الأسرة في مايو كلينيك: "تحدث عدوى الجيوب الأنفية النموذجية بسبب نزلات البرد الشائعة، أو أكثر الفيروسات شيوعاً، والتي تستمر عادةً من 3 أيام إلى 7 أيام. وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها".



العلاجات المنزلية



ويضيف: "توجد بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكنك القيام بها لتخفيف الأعراض، مثل شرب الكثير من السوائل، وتناول مسكنات الألم ومزيلات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية، واستخدام غسول الأنف الملحي أو رذاذ الأنف".

وبشكل عام، الوقت غالباً ما يكون أفضل دواء.

"ولكن إذا بأت الحالة تتحسن بطريقة ما ثم عادت لتسوء ويزداد الضغط على الوجه، وقد يصاحب ضغط على الأسنان، أو حمى، أو الكثير من آلام الوجه، عندها تنبغي رؤية الطبيب"، كما ينصح براكامونتي.



ووفق "كليفلاند كلينيك"، هناك العديد من خيارات العلاج لالتهاب الجيوب الأنفية، اعتماداً على الأعراض ومدة الإصابة.

وإلى جانب العلاجات المنزلية، مثل: مزيلات الاحتقان، وأدوية البرد والحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية، وغسول الأنف المالح، قد يصف الطبيب مضادات حيوية إذا لم تتحسن الأعراض خلال 10 أيام.



الوصفات الطبية



تتضمن الوصفات الطبية: بخاخات الستيرويد عن طريق الأنف، أو القطرات لـ 3 إلى 5 أيام، وبخاخات مضادات الهيستامين الموضعية، أو الحبوب الفموية، ومضادات الليكوترين، مثل مونتيلوكاست.

وفي حال عدم الاستجابة للعلاج قد ينصح الطبيب بالجراحة لعلاج المشاكل البنيوية أو السلائل أو الالتهابات الفطرية.

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