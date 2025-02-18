حالة غريبة.. لن تتوقع ما وجده أطباء داخل عين امرأة

كتب - سيد متولي

كشف فريق من جراحي التجميل الصينيين عن حالة غريبة لامرأة تبلغ من العمر 33 عاما، فقدت ما لا يقل عن خمس عدسات لاصقة خلف عينها اليسرى.

وبحسب odditycentral، وصلت المريضة، التي يشار إليها فقط باسم السيدة أ، إلى مستشفى جراحة التجميل التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين، لعلاج ضمور نصف وجهها من أجل تحسين تناسق وجهها.

وأظهرت نتائج الفحص الأولي أن الجانب الأيسر من وجهها كان ضامرًا وأن مقلة عينها اليسرى كانت غائرة قليلاً، بعد فحص وجه المرأة بعناية، قرر الفريق الطبي استخدام تطعيم الدهون الذاتية للتخفيف من آثار حالتها.

وما لم يتوقعوه هو العثور ليس على عدسة لاصقة واحدة بل خمس عدسات لاصقة مختلفة أثناء تطعيم الدهون في المساحة الفارغة خلف مقلة العين، أخبرت الأطباء أنها فقدت عدة عدسات لاصقة في الأشهر القليلة الماضية، لكنها لم تتخيل أبدًا أنها عالقة في عينها.

وكانت السيدة أ. ترتدي العدسات اللاصقة منذ عدة سنوات، وقد أدى ضمور نصف الوجه إلى خلق مساحة كافية لاختفاء العدسات فيها.

وضمور نصف الوجه هو حالة تضمر فيها الأنسجة الدهنية داخل العين ويتقلص حجم مقلة العين، عندما تم حقن الدهون خلف عين السيد أ، دفعت خمس عدسات لاصقة مختلفة للخارج، والتي اعتقدت أنها سقطت عن طريق الخطأ.

"ولحسن الحظ، لم تحدث أي مشاكل في حالة السيدة أ، بسبب بقاء العدسات اللاصقة في عينيها"، كما أشار الفريق الطبي، "ولكن إذا استمرت لفترة طويلة، فإن خطر الآثار الجانبية مثل جروح القرنية والالتهابات الميكروبية كان ليزداد".

وجذبت هذه الحالة الغريبة انتباه أطباء العيون لأنها "الحالة الأولى التي تم فيها تأكيد إخفاء عدسات لاصقة متعددة داخل الملتحمة"، ومن المثير للاهتمام أن السيدة أ، لم تبلغ أبدًا عن أي أعراض غير عادية أثناء وجود العدسات اللاصقة الخمس خلف عينها اليسرى.

وأكد الفريق الطبي على ضرورة قيام جراحي التجميل بإجراء فحوصات شاملة للعين قبل علاج المرضى الذين يعانون من ضمور نصف الوجه والذين يرتدون العدسات اللاصقة عادة.

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