لو من كيفة الشاي والقهوة.. 6 خطوات للتأقلم مع الصيام في رمضان

كتبت- نرمين ضيف الله

العديد من عشاق الشاي والقهوة قد يواجهون تحديات في رمضان، بسبب غياب المشروبات التي اعتادوا عليها في فترات الصباح أو المساء.

ولكن مع بعض التعديلات في الروتين، يمكن تقليل تأثير هذا التغيير على الجسم والتأقلم مع الصيام دون الشعور بالزهق أو الصداع، إليك 6 خطوات مفيدة للمساعدة في التكيف، وفقا لموقع "كليفلاند كلينك".

شرب كميات كبيرة من الماء بعد الإفطار والسحور

استبدال المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة بماء يمكن أن يساعد في تقليل الجفاف والتأثيرات السلبية الناتجة عن نقص السوائل خلال النهار.

حاول شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لضمان ترطيب الجسم.

تدريج تقليل استهلاك الكافيين قبل رمضان

قبل بداية شهر رمضان، حاول تقليل استهلاك الشاي والقهوة بشكل تدريجي. هذا سيساعد في تقليل الاعتماد على الكافيين ومن ثم تقليل أعراض الانسحاب مثل الصداع والتعب.

تناول مشروبات بديلة أثناء السحور والإفطار

يمكن لعشاق الشاي والقهوة استبدالهما بمشروبات تحتوي على مكونات طبيعية ولكنها تبقي الجسم نشيطًا، مثل شاي الأعشاب (مثل النعناع أو الزنجبيل) أو عصائر الفاكهة الطبيعية.

هذه المشروبات تمنحك شعورًا بالانتعاش دون التأثير على نومك أو صحتك.

التأكد من تناول وجبة سحور متوازنة

الحرص على تناول وجبة سحور تحتوي على أطعمة غنية بالألياف والبروتينات (مثل الزبادي، الحبوب الكاملة، البيض، والفواكه) يساعد في توفير طاقة ثابتة للجسم طوال اليوم.

هذا يمكن أن يقلل من الشعور بالتعب والرغبة في تناول مشروبات تحتوي على الكافيين.

ممارسة التنفس العميق أو تقنيات الاسترخاء

إذا كنت تعاني من الصداع بسبب نقص الكافيين، جرب تقنيات التنفس العميق أو الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل.

هذه الممارسات تساعد على تقليل التوتر وتحسين الدورة الدموية مما يساهم في تخفيف الصداع وتحسين حالتك العامة.

مراجعة نومك وتنظيمه

الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال شهر رمضان يساعد الجسم على التكيف مع ساعات الصيام.

حاول تنظيم وقت نومك بحيث تأخذ قسطًا من الراحة بعد الإفطار وقبل السحور، نوم جيد يعزز من القدرة على تحمل الصيام ويقلل من تأثير نقص الكافيين.

ومن خلال تطبيق هذه الخطوات، يمكنك تخفيف تأثيرات الصيام على جسمك، خاصة إذا كنت من عشاق الشاي والقهوة، وتحافظ على نشاطك وتركيزك طوال الشهر.

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