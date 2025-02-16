هل تقل القيمة الغذائية للخضروات بعد التخزين في الفريزر؟.. مفاجأة

هل تقل القيمة الغذائية للخضروات بعد التخزين في الف

كتبت- نرمين ضيف الله

الخضروات سواء كانت مجمدة أو طازجة، من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها، فهي تزود الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامينات A، C، وحمض الفوليك، ومعادن مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، والحديد، والألياف، والمواد الكيميائية النباتية أو المركبات النباتية مثل البوليفينولات والفلافونويدات.

ووفقا لموقع "هيلث لاين"، "goodrx" فإن أغلب الناس تفترض أن الخضروات النيئة أفضل من المطبوخة، وتحتوي على المزيد من العناصر الغذائية، لكن هذا ليس دائماً هو الحال.

وفي حين أن تناول كمية كبيرة من الخضروات قد يبدو هدفًا صعبًا، فإن شراء الخضروات المجمدة يسهل الاحتفاظ بها في متناول اليد وإضافتها إلى نظامك الغذائي.

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن الخضروات المجمدة مقابل الخضروات الطازجة.

هل الخضروات المجمدة صحية مثل الخضروات الطازجة؟ نعم، يمكن أن تكون الخضروات المجمدة في شكلها الطبيعي بدون إضافات صحية مثل الخضروات الطازجة.

يتم تجميد معظم الخضروات بسرعة بعد الحصاد، مما يساعد على الاحتفاظ بمعظم العناصر الغذائية.

ومع ذلك، يعتقد البعض أن الخضروات المجمدة ليست صحية مثل الطازجة، لكن هذا ينطبق فقط إذا كانت الخضروات المجمدة تحتوي على إضافات أو تمت معالجتها بشكل مكثف قبل التجميد.

هل تفقد الخضروات العناصر الغذائية عند تجميدها؟

نعم، قليلاً، ولكن ليس بقدر الطرق الأخرى لحفظ الخضروات، مثل التعليب.

تأثير التجميد على العناصر الغذائية في الخضروات يعتمد على عدة عوامل:

نوع المغذيات: المغذيات الكبرى (الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون) لا تتأثر عادةً بالتجميد.

أما المغذيات الدقيقة (مثل الفيتامينات والمعادن)، فقد تختلف التأثيرات.

سرعة التجميد: كلما كانت الخضروات أسرع في الانتقال من الحصاد إلى التجميد، كان ذلك أفضل.

فالتجميد الأسرع يخلق بلورات ثلجية أصغر أقل قدرة على تدمير الخضروات.

بينما التجميد البطيء يؤدي إلى بلورات ثلجية أكبر قد تخترق الخضروات، مما يؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية.

طريقة التجميد: يتم تبييض معظم الخضروات قبل تجميدها، مما يتضمن وضعها في ماء مغلي لفترة قصيرة.

يساعد التبييض على الحفاظ على الملمس والنكهة واللون ويقتل أي بكتيريا ضارة، ولكنه قد يؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية، لكن لا يوجد بحث واضح حول الكمية المفقودة.

القيمة الغذائية للخضروات الطازجة والمجمدة: يمكن أن تفقد الخضروات الطازجة بعض العناصر الغذائية أيضًا.

في الواقع، قد تفقد الخضروات الطازجة العناصر الغذائية بشكل أسرع من الخضروات المجمدة.

فقدان العناصر الغذائية في الخضروات المجمدة: يمكن أن يؤثر التجميد على بعض العناصر الغذائية أكثر من غيرها.

على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على 20 نوعًا من الخضروات أن المعادن والألياف كانت ثابتة بشكل عام بعد التبييض والتجميد.

لكن مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات كانت أكثر حساسية لهذه العملية تسبب التبييض في انخفاض فيتامين C وحمض الفوليك، بينما أثر التجميد على فيتامين C والكاروتينات.

قد تفقد الخضروات المجمدة بعض العناصر الغذائية كلما طالت مدة تخزينها، ولهذا السبب يجب استخدامها خلال عام من تاريخ الشراء.

الإيجابيات والسلبيات لاختيار الخضروات المجمدة بدلاً من الطازجة

إيجابيات الخضروات المجمدة:

راحة في التحضير

تكلفة منخفضة

تمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية

عمر تخزين أطول مما يعني هدر أقل

متوفرة على مدار العام

سلبيات الخضروات المجمدة:

تحتوي بعض الأنواع على ملح مضاف ومواد حافظة ومكونات صناعية، مما يقلل من جودتها الغذائية.

تحتاج الخضروات المجمدة إلى الطهي قبل تناولها، مما يحد من طرق تحضيرها.

قد يختلف الملمس والنكهة عن البدائل الطازجة.

كيف تختار أفضل الخضروات المجمدة؟

اختر الخضروات المجمدة العادية: من الأفضل أن تحتوي المكونات المدرجة على العبوة على الخضروات فقط. يمكنك بعد ذلك تحضيرها وتتبيلها حسب ذوقك.

اختر الخضروات المجمدة في الجزء الخلفي من الفريزر فهي أقل تعرضًا للهواء في درجة حرارة الغرفة.

تحقق من جودة العبوة

اختر الشكل وقطع الخضروات

شراء الخضروات المجمدة المعبأة في أكياس بدلاً من الصناديق

نصائح لطهي الخضروات المجمدة:

لا تقم بتذويبها قبل الطهي: قم بطهيها على البخار أو قليها أو تحميصها وهي مجمدة لتجنب أن تصبح طرية.

لا تفرط في طهيها: الخضروات المجمدة تكون مطبوخة جزئياً بالفعل، لذا تتطلب وقتًا أقل للطهي.

التوابل: من الأفضل شراء الخضروات المجمدة بدون توابل أو صلصات، ولكن يمكنك إضافة توابلك الخاصة.

هل من الآمن تناول الخضروات المجمدة؟ لا، يجب طهي الخضروات المجمدة قبل تناولها.

قد تحتوي على بكتيريا يتم تدميرها عند الطهي تأكد من اتباع تعليمات الطهي على العبوة.