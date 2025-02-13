ما أسباب وأعراض نوبة الصرع؟

كشف طبيب الأعصاب الروسي فاسيلي نوجوفيتسين أن أثناء نوبة الصرع يحدث خلل في وظيفة الدماغ، ويفقد الشخص القدرة على الكلام والعمل وتقييم ما يحدث حوله.

وأضاف: "تنتج الخلايا العصبية في حالة الصرع نشاط كهربائي متزايد، ما يتعارض مع النقل الطبيعي للنبضات العصبية"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتابع: "تتميز النوبات الارتجاجية العضلية بارتعاش بعض أجزاء الجسم".

وأشار: "يعتبر تحريك الرأس أو تحويل النظر إلى الجانب، ورفع إحدى اليدين وشدها، والحركات المتكررة للشفاه من علامات بداية نوبة الصرع".

ولفت: "تحدث نوبات الصرع لسوء الحظ في أغلب الأحيان بشكل غير متوقع، على الرغم من أن بعض المرضى قد يكون لديهم شعور مسبق بها، خاصة إذا كانوا قد عانوا منها من قبل. ومن المهم عند بداية النوبة مساعدة المصاب على اتخاذ موقف آمن. وذلك بمساعدته في الجلوس أو الاستلقاء لتجنب حدوث الإصابات".

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