6 أضرار غير متوقعة لـ قلة النوم على الجسم

الحرمان من النوم قد يسبب الإرهاق وانتفاخ البطن وشحوب البشرة وظهور الالتهابات الجلدية.

كما أن قلة النوم تتسبب في انخفاض تدفق الدم إلى الجلد، ما يجعله يبدو باهتا ويفتقر إلى النضارة، وأيضا ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر يؤدي إلى تفاقم مشكلات جلدية مثل الإكزيما والصدفية، ما يسبب احمرار البشرة وتهيجها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أن 24% من الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم يعانون من بشرة حساسة، بينما اشتكى 15% من هشاشة الأظافر، وعانى 10% من شحوب الوجه.

وأيضا النوم يؤدي دور مهما في تنظيم الوزن، حيث أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات يوميا يعانون من زيادة الوزن.

وقد يؤدي الحرمان من النوم إلى خلل في هرمون "الجريلين" و"اللبتين"، المسؤولين عن التحكم في الشهية.

فمع قلة النوم، يرتفع هرمون "جريلين" الذي يزيد الشعور بالجوع، بينما تنخفض مستويات "لبتين" الذي يعزز الإحساس بالشبع، ما يؤدي إلى الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

كما أشارت إلى أن أنماط زيادة الوزن تختلف بين الجنسين، حيث تميل النساء إلى تخزين الدهون في الوركين والفخذين نتيجة التغيرات الهرمونية، بينما يعاني الرجال من زيادة الدهون في منطقة البطن بسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

ومن الأعراض غير المتوقعة لقلة النوم، الشعور المستمر ببرودة اليدين والقدمين، حيث أن النوم مرتبط بتنظيم حرارة الجسم عبر الساعة البيولوجية، وعند اضطرابه، يفقد الجسم قدرته على ضبط درجة حرارته بكفاءة، ما يؤدي إلى برودة الأطراف وعدم الشعور بالراحة.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن البالغين يحتاجون إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم يوميا، واتباع نمط نوم منتظم وتجنب الكافيين قبل النوم والاعتماد على أساليب الاسترخاء مثل التأمل أو القراءة، ما يساعد الجسم على الحصول على الراحة الكافية وتجديد نشاطه والوقاية من المشكلات الصحية الناتجة عن قلة النوم.

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