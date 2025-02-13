كيف يؤثر تغيير المناخ على صحة الأم والجنين؟

أشارت دراسة حديثة أجرتها جامعة كيرتن في أستراليا أن لتغير المناخ تأثيرات محتملة على صحة الأم والجنين.

وحللت الدراسة بيانات نحو 400 ألف ولادة في غرب أستراليا، ووجد الباحثون أن التعرض المرتفع للجسيمات الدقيقة (PM2.5) والإجهاد الحراري الحيوي وهو مقياس يجمع بين عوامل مناخية وفسيولوجية يرتبط بزيادة احتمالية استمرار الحمل لأكثر من 41 أسبوعا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وركزت الدراسة على تأثير العوامل المناخية على الولادة المبكرة.

وأظهرت الدراسة أن التعرض لتلوث الهواء والإجهاد الحراري الحيوي أثناء الحمل قد يؤدي إلى تأخير الولادة، خاصة بين الأمهات فوق سن 35 عاما.

وأشار إلى أن الحمل المديد قد يحمل مخاطر صحية خطيرة على كل من الأم والطفل، مثل الحاجة إلى تحفيز المخاض أو الولادة القيصرية، وزيادة خطر ولادة جنين ميت ومضاعفات الولادة وارتفاع معدل وفيات الرضع، إلى جانب تأثيرات سلوكية وعاطفية على الأطفال في مراحلهم المبكرة.

ويجب أيضا اتخاذ تدابير وقائية للحد من تأثير العوامل المناخية على الحمل، مشددا على ضرورة أن يأخذ مقدمو الرعاية الصحية وصنّاع السياسات والنساء الحوامل، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر، تأثيرات المناخ في الاعتبار عند تقييم مخاطر الحمل والتخطيط للتدخلات المناسبة.

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