10 نصائح تسهم في الحفاظ على الصحة العقلية

- د ب أ

كشفت دراسة أجراها باحثون من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن هناك مجموعة عوامل قد تؤثر على صحة العقل على المدى الطويل.

وحدد الباحثون مجموعة نصائح للحفاظ على صحة العقل.

-الحصول على قسط كافي من النوم والابتعاد عن الأرق

-الحصول على قيلولة خلال النهار.

-تجنب القلق والتوتر والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على سلامة العقل.

-تناول وجبات غذائية صحية ومتكاملة غنية بالفيتامنيات والمكملات الغذائية.

-الحرص على ممارسة التدريبات الرياضية كمعيار أساسي للحفاظ على الصحة بشكل عام.

-الحرص على العلاقات الاجتماعية الداعمة للنفسية والحفاظ على علاقات وثيقة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة.

-تجنب الصدمات والحوادث قدر المستطاع للحفاظ على سلامة العقل، وبالتالي ينصح بارتداء أحزمة الأمان في السيارة وخوذة الرأس عند ركوب الدراجة النارية أو الهوائية وتجنب السقوط والاهتمام بمعرفة المخاطر المهنية وتلافيها قدر المستطاع.

-قياس مستويات ضغط الدم وتجنب ارتفاعه باستمرار.

-متابعة مستويات السكر في الدم والكوليسترول والحفاظ على الوزن السليم والتحقق من عدم وجود أي أمراض وراثية قد تؤثر على سلامة العقل في المستقبل.

-السعي لعلاج أي مرض أو عدوى يتعرض لها الجسم دون إهمال.

-يجب الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب.

اقرأ أيضا:

سر جمال صابرين.. كيف تؤثر الكوارع على البشرة والوزن؟

"القاتل الصامت".. 8 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان القنوات الصفراوية

رحلة الموت السريع.. أخطر 5 طرق في العالم

ما سر خدش القطط لأثاث المنزل؟.. 3 أسباب غير متوقعة

النحس وراهم.. 4 أبراج ستواجه أزمة صحية خلال الفترة القادمة