للرجال والنساء.. 6 أطعمة تعزز الخصوبة في الشتاء

كتبت- نرمين ضيف الله

من المهم أن نفهم كيف تلعب بعض الفيتامينات والأطعمة دورًا مهمًا في زيادة الخصوبة لدى الذكور والإناث، وهناك بعض الأطعمة التي تكون مصدر غني بالفيتامينات المتعددة.

لذا يجب تضمين بعض هذه الأطعمة في نظامك الغذائي لزيادة الخصوبة لدى الرجال والنساء بشكل طبيعي، ونعرض في التقرير التالي أبرزها وفقا لموقع"healthwire".

التوت

التوت فاكهة شائعة غني بشكل مذهل بمضادات الأكسدة ما يجعله أيضًا أحد أفضل الأطعمة لاستعادة عدد الحيوانات المنوية، وزيادة الخصوبة لدى النساء، كما أنه يحسن جودة الحيوانات المنوية وعددها.

الكبد

الكبد هو أحد أفضل الأطعمة لاستعادة الحيوانات المنوية والخصوبة فهو مليء بمزيج من مضادات الأكسدة والفيتامينات الغنية مثل فيتامين أ، وفيتامين ب12، وحمض الفوليك، وهي ضرورية للتكاثر عند الذكور والحيوانات المنوية الصحية.

تناول كمية متوازنة من الكبد المطبوخ، يمكن أن يكون مصدرًا مثاليًا للبروتين لصحة الحيوانات المنوية والخصوبة.

الموز

تعتبر الموز غنية بشكل طبيعي بالفيتامينات المغذية مثل فيتامينات أ، ب1، ج، علاوة على ذلك، يحتوي الموز على إنزيم نادر يعرف باسم بروميلين الذي يمنع الالتهاب ويحسن جودة الحيوانات المنوية ويساعد أيضًا في عدد الحيوانات المنوية.

جذور الماكا

يوصي العديد من المتخصصين في الأعشاب بجذور الماكا كشكل بديل للعلاج بالأعشاب، ويمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم لجذور الماكا الرجال الذين يعانون من انخفاض سوائل السائل المنوي، ويمكنهم أيضًا تحسين سوائل السائل المنوي لديهم من خلال زيادة حجم السائل المنوي وكذلك تحسين حركة الحيوانات المنوية.

بروكلي

يعتبر البروكلي من أفضل الأطعمة، التي تساعد على استعادة الحيوانات المنوية، وزيادة الخصوبة لدى النساء، لأنه مصدرًا غنيًا بفيتامين سي عندما يتعلق الأمر بالخضروات.

يتمتع فيتامين سي بالعديد من التأثيرات الإيجابية على جودة الحيوانات المنوية وإنتاجها، فهو يحمي خلايا الخصية، من خلال مكافحة الجذور الحرة وتمهيد الطريق لعدد الحيوانات المنوية، وزيادة حركتها، وجودتها بشكل عام.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على حمض أميني غني يسمى L-Arginine HCI والذي أثبت أنه يزيد من عدد الحيوانات المنوية وحجمها الإجمالي، وقد أظهرت الدراسات أن تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم، يمكن أن يساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية وجودة الخصوبة لدى النساء.

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